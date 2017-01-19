Diğer
Kategoriler

Adana’nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana’nın Seyhan, Karataş, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adananın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

19 Ocak 2017 09:26

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak Cumartesi günü, Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi, 93017, 93001, 93015 sokaklar, Mekan Mahallesi ile Tüv-Türk Araç Muayene İstasyonu, Yasin Plastik, Kardeşler Hurdacılık ve Seyhan Beton 07:30-16:00 saatleri arasında, Reşatbey Mahallesi 62001, 62002 ve 62003 sokaklara 11:00-12:00 saatleri arasında, Kavaklı Mahallesi 100001, 100002, 100003, 100004, 100005, 100006,100023, 100084, 100086 sokaklar ile Söğütlü Mahallesi 99005, 99007 ve 99003 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Döşeme Mahallesi 60095, 60105, 60091 sokaklar ile Adana Valiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü, Mobese Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü Şantiyesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesi 360, 366, 364, 365, 325, 286, 297, 289, 304, 356, 318, 333, 321, 322, 287, 288, 302, 285, 338, 296, 329, 298, 290, 315 ve 307 sokaklar, Orta Mahallesi 251, 250, 247 ve 249 sokaklar ile Deniz Kuvvetleri Radar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Maliye Tesisleri Kampı, Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Severoğlu Sitesi, Esentepe Sitesi, Saklı Cennet Restoran, Harb-iş Sitesi, Mercanlı Sitesi ve Adova Sitesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Köklüce, Camili, Dedepınarı, Alihocalı, Çotlu, Ağzıbüyük, Şeyhmurat, Danışment, Sağdıçlı ve Yukarıçiçekli mahalleleri ile Çotlu Sulama Birliği, TRT Verici İstasyonu ve Baz İstasyonlarına 09:00-10:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Mithat Paşa Mahallesi Ali Caf, Şehit Mustafa Güney, Çağrı, 159, Semerkand, M.Cemil Kırımlıoğlu, 166, Safahat, Doktor Sadık Ahmet, Şakir Özden, Yusuf Yıldırım, Mimar Sinan sokaklarda 10:00-12:00 saatleri arasında, Büyükmangıt Mahallesi ile Kapalı Cezaevi, Bölge Trafik Amirliği ve Özmaya Basınç Pompasında 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. 

Etiketler: adana, elektrik kesintisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!