Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak Cumartesi günü, Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi, 93017, 93001, 93015 sokaklar, Mekan Mahallesi ile Tüv-Türk Araç Muayene İstasyonu, Yasin Plastik, Kardeşler Hurdacılık ve Seyhan Beton 07:30-16:00 saatleri arasında, Reşatbey Mahallesi 62001, 62002 ve 62003 sokaklara 11:00-12:00 saatleri arasında, Kavaklı Mahallesi 100001, 100002, 100003, 100004, 100005, 100006,100023, 100084, 100086 sokaklar ile Söğütlü Mahallesi 99005, 99007 ve 99003 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Döşeme Mahallesi 60095, 60105, 60091 sokaklar ile Adana Valiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü, Mobese Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü Şantiyesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesi 360, 366, 364, 365, 325, 286, 297, 289, 304, 356, 318, 333, 321, 322, 287, 288, 302, 285, 338, 296, 329, 298, 290, 315 ve 307 sokaklar, Orta Mahallesi 251, 250, 247 ve 249 sokaklar ile Deniz Kuvvetleri Radar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Maliye Tesisleri Kampı, Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Severoğlu Sitesi, Esentepe Sitesi, Saklı Cennet Restoran, Harb-iş Sitesi, Mercanlı Sitesi ve Adova Sitesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Köklüce, Camili, Dedepınarı, Alihocalı, Çotlu, Ağzıbüyük, Şeyhmurat, Danışment, Sağdıçlı ve Yukarıçiçekli mahalleleri ile Çotlu Sulama Birliği, TRT Verici İstasyonu ve Baz İstasyonlarına 09:00-10:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Mithat Paşa Mahallesi Ali Caf, Şehit Mustafa Güney, Çağrı, 159, Semerkand, M.Cemil Kırımlıoğlu, 166, Safahat, Doktor Sadık Ahmet, Şakir Özden, Yusuf Yıldırım, Mimar Sinan sokaklarda 10:00-12:00 saatleri arasında, Büyükmangıt Mahallesi ile Kapalı Cezaevi, Bölge Trafik Amirliği ve Özmaya Basınç Pompasında 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.