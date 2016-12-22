Önceki gün başlayan kar yağışı, Kozan’nın kuzey mahalleleri ile Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Tufanbeyli ilçeleri ile bağlı bulundukları mahallelerde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçe merkezlerinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kapanan yolları açmak için çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi.Karayolları ekiplerinin Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ana yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.

Erol Karaoğlan