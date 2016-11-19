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Adanaspor Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? (Adana BJK süper lig maçı)

Süper Lig'in formda takımı Beşiktaş, Akdeniz'de Adana deplasmanında 3 puan alıp dev derbinin sonucunu beklemeye başlayacak. Beşiktaş Adanaspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki Beşiktaş Adanaspor maçı ne zaman, BJK adana maçı hangi gün, Adana Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte aklınıza takılan Süper Lig mücadelesiyle ilgili soruların cevabı...

Adanaspor Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? (Adana BJK süper lig maçı)

19 Kasım 2016 00:19

Beşiktaş kafilesi Adana’ya geldi

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana’ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 19.00’da Adana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi, taraftarları karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı. Futbolcuları taşıyan otobüs taraftarlar nedeniyle uzun süre havalimanı önünden ayrılamadı. Taraftarlar futbolcuları görmek için izdihama neden oldu. İzdiham nedeniyle polis ile taraftarlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Otobüs taraftarlar yüzünden güçlükle ilerleyerek havalimanından çıkıp konaklayacağı otele gitti. Peki Beşiktaş Adanaspor maçı ne zaman, BJK adana maçı hangi gün, Adana Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte aklınıza takılan Süper Lig mücadelesiyle ilgili soruların cevabı...

Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Adanaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışmasıyla ile başladı. Antrenman pas çalışması, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmasının ardından taktik programın yer aldığı çalışmalar ve tam sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Tedavileri süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile bireysel çalışma yapan Necip Uysal antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, Cumartesi günü ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı için bu akşam saat 17.30’da özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek. 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 19 Kasım 2016 (Cumartesi)

Stadyum: Adana Fatih Terim Stadı 

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Kaplan, Kartal'ı "pas" ile vuracak

Adanaspor'un teknik direktörü Krunoslav Jurcic, pas oyunu ile ileriye çıkıp rakip takımlara sorun çıkarttıklarını, Beşiktaş’a karşı da aynı şekilde oynayacaklarını söyledi.

Teknik Direktör Krunoslav Jurcic, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jurcic, “Bizim için önümüzdeki her maç önemli. Büyük takımlar gelince normal olarak ayrı bir atmosfer oluşuyor. Böyle maçlarda oyuncuları birer birer motive etmeye de gerek duymuyorsunuz. Tam tersine belki sakin olmaları için uyarmak gerekiyor. Galatasaray maçına benzer bir maç olacağını düşünüyorum. Bireysel olarak, iyi oyunculardan kurulu bir takım Beşiktaş. İyi konsantre olup, iyi bir blok halinde durmalıyız. Basit hatalar yaparsak Beşiktaş bunu değerlendirecektir. Aynı şekilde sadece müdafaa yapmamalıyız. Pas oyunuyla ileri doğru çıkıp problem oluşturabildiğimizi gösterdik diğer takımlara karşı. Beşiktaş'a karşı da aynı şekilde oynamaya çalışacağız” dedi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularına karşı da önlem aldıklarını belirten Jurcic, “Onları birebir pozisyonlarda bırakmamak çok önemli. Biz de bunu deneyeceğiz. 2'ye 1 veya 3'e 1 olarak bırakacağız onları” diye konuştu.
Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu ancak Galatasaray müsabakasında gösterdikleri gibi büyük takımlara karşı iyi oynayabildiklerini anlatan Jurcic, disiplinli olarak sahaya çıkacaklarını kaydetti.
Taraftarlardan da destek isteyen Krunoslav Jurcic, “Şimdiye kadar gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bizimle olmaya devam etsinler. Hem oyuncular hem de benim için çok önemli bu” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: adana bjk saat kaçta, adanaspor, Beşiktaş maçı, maç ne zaman, süper lig


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