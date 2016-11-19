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Adanaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadeleden Beşiktaş 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Adanaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle

19 Kasım 2016 21:00
Adanaspor Beşiktaş maçı foto özet - Tıkla İzle

 

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un sert şutunda top Adanaspor defansından döndü.

11. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan’ın ara pasında Aboubakar kaleci Karacic ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar yerden plasesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

15. dakikada Beşiktaş’ta Quaresma ceza alanın sağ tarafından yaptığı trivelavasında kaleci Karacic son anda kornere çeldi.

17. dakikada Beşiktaş’ta Beck’in ortasında top Bekir’in eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cent Tosun topu ağlarla buluşturdu. 0-2

23. dakikada Beşiktaş’ta Tolgay’ın ara pasında Abouba kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci Karacic topu alarak tehlikeyi önledi.

28. dakikada Adanaspor’da Koman’ın uzaktan sert şutunda top kaleci Fabricio’da kaldı.

35. dakikada Quaresma’nın sert ortasında uygun durumda Tolgay topu ıskaladı ve Adanaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş’ta Gökhan Gönül ceza alanına kadar topu sürdü. Ortasında boş pozsiyonda Tolgay şutunda top üstten auta çıktı.

50. dakikada Oğuzhan’ın ara pasında ceza alanında içinde topla buluşan Cenk Tosun uzak köşeye plasesinde kaleci Karacic son anda topu kornere çeldi.

53. dakikada Atınç ceza alanın içerisinde Koman’ı düşürdü hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mağaye meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-2

60. dakikada Ouaresma’nın sert ortasında Aboubakar altı pasın içinden topu auta gönderdi.

62. dakikada Beşiktaş’ta Aboubakar’ın ortasında Tolgay’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

75. dakikada Quaresma kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda değerlendiremedi ve Adanaspor savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Beşiktaş’ta Ömer’in ortasında Cenk Tosun gelişine vurdu kaleci Karacic ayaları ile son andan çizgiden çıkarttı.

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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx

Adanaspor: Karacic x, Viera x Ramos x, Magaye xx (Edgar dk. 59 x), Tevfik x (Emre dk. 59 x), Diago x, Renan Da Silva x (Ahmet dk. 87 x), Renan Diniz x, Koman x, Ronei x, Bekir x

Yedekler: İrfan, Samican, Canberk, Didi

Teknik Direktör: Krunoslav Jurcic

Beşiktaş: Fabricio xx, Ouaresma xxx (Kerim dk. 78 x), Aboubakar xxx (Ömer dk. 88 x), Hutchinson xxx, Oğuzhan xx, Tolgay xx (Gökhan İnler dk. 63 xx), Cenk xxx, Marcelo xx, Beck xx, Atınç xx, Gökhan Gönül xx

Yedekler: Tolga, Olcay, Fatih, Muhammed

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Aboubakar (dk. 11), Cenk (dk. 17) (Beşiktaş), Mağaye (dk. 53) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Bekir (dk. 71) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Atınç, Gökhan İnler, Atiba (Beşiktaş)

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