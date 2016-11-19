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Adanaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle (BJK Adana maç kaç kaç)

Süper Lig'in formda takımı Beşiktaş, Akdeniz'de Adana deplasmanında 3 puan arıyor. Maçta İKİNCİ yarı...

Adanaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle (BJK Adana maç kaç kaç)

19 Kasım 2016 19:00

ADANASPOR 1-2 BEŞİKTAŞ

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız yenilenmektedir)

65'Sol kanattan Roni 'nin ortasında top Fabri'de kaldı.

65'Adanaspor bu dakikalarda sol kanattan etkili geliyor.

64'Beşiktaş'ta Tolgay çıkıyor. Gökhan İnler oyuna dahil oluyor.

63'Oğuzhan'ın ara pasında Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın ortasında Tolgay uçarak kafayı vuruyor ancak top dışarda

62'Adanaspor'da Ronin'in ortasında Edgar Silva kafayı vurdu. Top az farkla auta gidiyor.

61'Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın ortasında Vincent Aboubakar topu dışarı gönderiyor.

60'Adanaspor'da bir değişiklik daha Magaye Gueye'ın yerine Edgar Silva oyuna dahil oldu.

60'Adanaspor'da Tevfik Altındağ oyundan çıkıyor Emre Uruç oyunda

59'Ricardo Quaresma'nın kullandığı serbest vurruş barajdan dönüyor.

58'Santranın ardından oyuna başlayan Beşiktaş hızla rakip yarı alana geçti. Ricardo Quaresma yerde kaldı.

57'Penaltıda topun başına geçen Magaye Gueye topu ağlara gönderdi.

57'GOL!

57'PENALTI! Adanaspor kullanacak.

56'Tolgay'ın kaptırdığı topta Adanaspor hızlı çıktı. Vladimir Koman ceza sahasında yerde kaldı. :Hakem penaltı verdi.

55'Goran Karacic'in uzun pasında Magaye Gueye ofsayta yakalanıyor.

54'Adanaspor bu dakikalarda tüm hatlarıyla rakip yarı alanda.

54'Kullanılan serbest vuruşta Fabri çıktı ve topu yumrukladı.

53'Ricardo Quaresma Tevfik Altındağ'a faul yapıyor. Adanaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

47'Adanaspor Vladimir Koman ile etkili olmaya çalışıyor. Ancak Beşiktaş savunmasında Marcelo dikkatli.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor.

İlk yarının son düdüğü çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

44'Korner için giden Ricardo Quaresma'ya taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Ardından saha içinde ortam gerildi.

44'Beşiktaş korner kullanacak.

44'Sol kanattan Beck'in ortasında Ousmane Viera araya girdi ve topu kornere gönderdi.

43'Tolgay Arslan'ın pasında Beck topa yetişemedi. Adanaspor sol kanattan taç atışı kullanacak.

42'Adanaspor'da uzun atılan pasta top Fabri'ye gitti.

41'Beşiktaş etkili geldi ancak Gökhan Gönül yerde. Hakem pozisyona yakın ve devam dedi.

40'Beşiktaş Vincent Aboubakar ile hızlı çıkmaya çalıştı. Ancak Adanaspor savunması dikkatli.

39'Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün pasında Tolgay bomboş durumda topu auta gönderdi.

39'Cenk'e gönderilen topta savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.

38'Beşiktaş bu dakikalarda savunmada hazırlık pası yapıyor.

37'Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gelen topta Fabri çıkıp topu kontrol etti.

36'Roni'ye yapılan faulün ardından Adanaspor serbest vuruş kullanacak

36'Atiba topu kaybediyor. Adanaspor atak geliştirme hazırlığında.

35'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan şutunda Goran Karacic topu kurtardı.

35'Beşilktaş sağ kanattan etkili geldi Ricardo Quaresma'nın ortasında Tolgay topa vuramadı.

34'Adanaspor Roni ile etkili gelmeye çalıştı ancak Gökhan savunmada dikkatli.

33'Marcelo ayağa kalktı oyuna devam edebilecek.

17'Penaltıda topun başına geçen Cenk topu ve kaleciyi ayrı köşeye gönderdi.

17'GOL! Cenk Tosun

16'PENALTI! Beşiktaş penaltı kullanacak.

15'Ricardo Quaresma'nın şutunda Goran Karacic topu kornere gönderdi.

13'Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor.

11'Orta alandan atılan uzun pasta topla buluşan Aboubakar Beşiktaş'ı öne geçirdi.

11'GOL! Aboubakar

11'koman'ın pasında Magaye Gueye kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak pozisyon ofsayt.

10'Orta sahada topu kapan Renan'ın ara pasında Beşiktaş savunması araya girdi.

2'Goran Karacic kale vuruşunu kullanacak.

2'Oğuzhan'ın pasında top doğrudan auta çıkıyor.

1'Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor.

1'Maç başladı.

 

İki takım 11'leri açıklandı...

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İLK 11'LER:

Adanaspor: Karacic, Digao, Vieira, Ramos, Diniz, Koman, Tevfik, Bekir, Roni, Renan, Magaye

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Beck, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun

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