Bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Adanaspor taraftarı stadyuma gitmeden önce İnönü Parkı'nda buluştu. Yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu, Atatürk Caddesi üzerinden Gazipaşa Bulvarı'na dönerek stada gitmek istedi. Bu sırada üzerinde Beşiktaş forması bulunan bir taraftarı fark eden Adanasporlular onu kovalamaya başladı.

Gazipaşa Bulvarı'nın girişinde polis tarafından durdurulan taraftarlar "Dağılmazsanız müdahale edeceğiz" ifadesiyle ikna edilerek stadyuma yönlendirildi. Caddede çok sayıda çevik kuvvet polisi ve bir TOMA önlem aldı. Burada polisle kısa süreli tartışma yaşayan taraftarlar Beşiktaş aleyhinde küfürler ederek stada gitti.

Nuri Pir

