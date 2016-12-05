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Adanaspor Eyüp Arın’a emanet

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor’un Kulüp Başkanı Bayram Akgül, yolları ayırdıkları Teknik Direktör Krunoslav Jurcic’in yerine geçici olarak altyapı sorumlusu Eyüp Arın’ın getirildiğini bildirdi.

Adanaspor Eyüp Arına emanet

05 Aralık 2016 18:31

Adana’da bölgesel bir televizyon kanalına katılan Bayram Akgül, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Akgül yayına katılmadan önce bu kararı aldıklarını ve takımın başına geçici olarak altyapı sorumlusu Eyüp Arın’ı getirdiklerini ve görevine başladığını belirtti.

Bu kadar kötü bir gidişat beklemediklerini söyleyen Akgül, “Sezon başı transferlerinde doğru transferler yaptık ama birkaç yerde eksiğimiz kaldı. Bugün en büyük sıkıntımızın ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Santrafor bölgesinde Edgar’ın tek kalması. Ama kenar oyuncularında 1-2 oyuncumuz daha olsaydı, bugünkü durumumuz çok daha farklı olacaktı. Eksikliklerimizi biliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Bunun birçok sebebi oldu” şeklinde konuştu.

Anlaştıkları birçok oyuncuyu getiremediklerini söyleyen Akgül, “Ana sebeplerinin bir tanesi Türkiye’deki maalesef İstanbul Havaalanı’nda patlatılan bomba, akabinde FETÖ terör örgütünün darbe girişimi. Bu tabii dünya basınında çok daha farklı aktarılıyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız transferlere de etkisi oldu. Suriye’deki karışıklık, Güneydoğudaki olaylar. Şimdi insanlar diyecek ki öbür taraftaki takımlar nasıl getirdi? Adana’nın Suriye’ye daha yakın olması. Aynı sıkıntıyı Gaziantepspor da çekti” şeklinde konuştu.

Takımı kimin çalıştıracağı yeni teknik direktör görüşmelerinin olup olmadığı yönünde sorulan sorulara ise Akgül, “Hiç görüşmem olmadı. Çok yeni oldu. Şu an Eyüp hocayı çağırdım rejenerasyon idmanına çıktılar. Cuma günü maç var zaten” dedi.

Spor kulübü olarak herkese eşit mesafede olduklarını söyleyen Bayram Akgül, “Zamanında kırgınlıklar olmuş olabilir. Bizim Hüseyin Sözlü ile de seçilmiş halkın oyuyla gelmiş insanlar ile de Adanaspor Kulübü’nün arasının kötü olma ihtimali yok. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Ben şahsımla ilgili kimseyle kötü olmadım. Kırılmadım bugüne kadar” dedi.

Etiketler: adanaspor, Eyüp Arın


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