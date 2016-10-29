Adana'da Galatasaray izdihamı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maç için Adana'ya gelen Galatasaray'ı karşılayan taraftarlar izdihama neden oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları, taraftarları karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.

Sneijder ve Hakan Balta kadroda yok

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Kolbein Sigthorsson Adana’ya götürülmedi. Hollanda milli takımından sakat döndükten sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymeyen, Trabzonspor karşılaşmasında da 69 dakika forma giyebilen Sneijder, Adanaspor maçının kadrosuna alınmadı. Diğer taraftan sakatlıkları bulunan Hakan Balta ve Sigthorsson’da kafilede yer almayan diğer isimler oldu.

Galatasaray’ın Adanaspor kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Fernando Muslera, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç günü: 29 Ekim 2016 Cumartesi

Maç saati: 19:00

Stadyum: 5 Ocak Fatih Terim stadı

Maçın hakemi: Hüseyin Göçek

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Adanaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Osman Yereşen Tesislerinde, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum varyasyonları üzerine çalışan turuncu-beyazlı ekip, bu bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan dizinde ağrı hisseden Hayrullah, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Renan Diniz ise takımla birlikte çalışmalarına başladı. Barış Memiş ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Turuncu-beyazlı ekip Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam devam edecek.

Galatasaray, Adanaspor ile 43. randevuda

Süper Lig’de 12 yıl aradan sonra Adanaspor ile tekrar karşılaşacak olan Galatasaray, turuncu-beyazlılar ile 43. kez mücadele edecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 21, turuncu-beyazlılar ise 9 kez sahadan galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Adanaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 3. sırada bulunuyor. Turuncu-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

12 yıl sonra

Galatasaray ile Adanaspor, en son 7 Mart 2004'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılmıştı. İki ekip bu hafta Süper Lig’de oynayacakları maçla 12 yıl sonra tekrar rakip olacak.

43. randevu

Adanaspor ile Galatasaray, bugüne kadar 42 maçta mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-beyazlıların 9 kez rakibini mağlup etti. 12 maçta ise yenişemedi.

Galatasaray, Adanaspor’a yenilmiyor

Adanaspor, Galatasaray’ı Süper Lig’de 13 maçtır yenemiyor. Turuncu-beyazlılar en son 14 Ekim 1989’da Adana’da oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Aslan, bu sezon deplasmanda kaybetmedi

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılıların bu sezon deplasmanda oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Akhisar Belediyespor: 1 - Galatasaray: 3

Kayserispor: 1 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1

Adanaspor ile Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.