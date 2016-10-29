Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Adanaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi gün saat kaçta (GS Adana maçı)

Adanaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi gün saat kaçta (GS Adana maçı)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Peki Adanaspor-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak?

Adanaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi gün saat kaçta (GS Adana maçı)

29 Ekim 2016 00:38

Adana'da Galatasaray izdihamı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maç için Adana'ya gelen Galatasaray'ı karşılayan taraftarlar izdihama neden oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları, taraftarları karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı. 

Sneijder ve Hakan Balta kadroda yok

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Kolbein Sigthorsson Adana’ya götürülmedi. Hollanda milli takımından sakat döndükten sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymeyen, Trabzonspor karşılaşmasında da 69 dakika forma giyebilen Sneijder, Adanaspor maçının kadrosuna alınmadı. Diğer taraftan sakatlıkları bulunan Hakan Balta ve Sigthorsson’da kafilede yer almayan diğer isimler oldu.

Galatasaray’ın Adanaspor kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Fernando Muslera, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç günü: 29 Ekim 2016 Cumartesi

Maç saati: 19:00

Stadyum: 5 Ocak Fatih Terim stadı

Maçın hakemi: Hüseyin Göçek

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Adanaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Osman Yereşen Tesislerinde, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum varyasyonları üzerine çalışan turuncu-beyazlı ekip, bu bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan dizinde ağrı hisseden Hayrullah, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Renan Diniz ise takımla birlikte çalışmalarına başladı. Barış Memiş ise salonda kuvvet çalışması yaptı.
Turuncu-beyazlı ekip Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam devam edecek.

Galatasaray, Adanaspor ile 43. randevuda

Süper Lig’de 12 yıl aradan sonra Adanaspor ile tekrar karşılaşacak olan Galatasaray, turuncu-beyazlılar ile 43. kez mücadele edecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 21, turuncu-beyazlılar ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. 

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Adanaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 3. sırada bulunuyor. Turuncu-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

12 yıl sonra
Galatasaray ile Adanaspor, en son 7 Mart 2004'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılmıştı. İki ekip bu hafta Süper Lig’de oynayacakları maçla 12 yıl sonra tekrar rakip olacak.

43. randevu
Adanaspor ile Galatasaray, bugüne kadar 42 maçta mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-beyazlıların 9 kez rakibini mağlup etti. 12 maçta ise yenişemedi.

Galatasaray, Adanaspor’a yenilmiyor
Adanaspor, Galatasaray’ı Süper Lig’de 13 maçtır yenemiyor. Turuncu-beyazlılar en son 14 Ekim 1989’da Adana’da oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Aslan, bu sezon deplasmanda kaybetmedi
Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılıların bu sezon deplasmanda oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Akhisar Belediyespor: 1 - Galatasaray: 3
Kayserispor: 1 - Galatasaray: 1
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2
Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1

Adanaspor ile Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. 

Etiketler: adanaspor, Adanaspor Galatasaray maçı, Galatasaray maçı, GS Adana maçı, hangi gün, ne zaman, saat kaçta, süper lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!