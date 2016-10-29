ADANASPOR 0-0 GALATASARAY [CANLI ANLATIM]

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

8'Podolski, Yasin'e derinlemesine oynadı. Renan Diniz kademeye girdi.

7'Galatasaray tekrardan hazırlık pasları yapmaya başladı.

6'Karabib, Edgar'a doğru uzun oynadı. Chedjou topa yakındı ve Muslera'ya döndü.

1'Galatasaray hazırlık pasları yapıyor.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

MAÇIN İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Carole, Tolga, Selçuk, Bruma, Podolski, Yasin, Eren Derdiyok

ADANASPOR: Goran, Digao, Ramos, Viera, Renan Diniz, Renan Foguinho, Bekir, Koman, Tevfik, Ronei, Edgar

Adana'da Galatasaray izdihamı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maç için Adana'ya gelen Galatasaray'ı karşılayan taraftarlar izdihama neden oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları, taraftarları karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.

Sneijder ve Hakan Balta kadroda yok

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Kolbein Sigthorsson Adana’ya götürülmedi. Hollanda milli takımından sakat döndükten sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymeyen, Trabzonspor karşılaşmasında da 69 dakika forma giyebilen Sneijder, Adanaspor maçının kadrosuna alınmadı. Diğer taraftan sakatlıkları bulunan Hakan Balta ve Sigthorsson’da kafilede yer almayan diğer isimler oldu.

Adanasporlular Galatasaray otobüsünü taşladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor'da taraftarlar, Galatasaray otobüsünü taşladı. Olayda yaşlı bir kadın ayağından yaralandı. Saat 19.00'da Galatasaray ile 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Adanaspor'da taraftar, stada yakın bölgelerde karşılaşma saatini beklemeye başladı. Zaman zaman karşı karşıya gelen taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray takımını taşıyan otobüs, Gazipaşa Bulvarı'ndan, Vali Yolu Caddesi'ne döndüğü sırada bir grup Adanaspor taraftarı, otobüsü taşladı. Bu sırada yaşlı bir kadın, seken taş nedeniyle topuğundan hafif yaralandı, bir polis memuru ise taşın hedefi olmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşlı kadını, yakınları alandan uzaklaştırdı. Bölgede önlem alan çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek taraftarları dağıttı. Galatasaray takımı, polisin güvenlik önlemi altında stada ulaştırılırken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı.

43. randevu

Adanaspor ile Galatasaray, bugüne kadar 42 maçta mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-beyazlıların 9 kez rakibini mağlup etti. 12 maçta ise yenişemedi.

Galatasaray, Adanaspor’a yenilmiyor

Adanaspor, Galatasaray’ı Süper Lig’de 13 maçtır yenemiyor. Turuncu-beyazlılar en son 14 Ekim 1989’da Adana’da oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Aslan, bu sezon deplasmanda kaybetmedi

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılıların bu sezon deplasmanda oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Akhisar Belediyespor: 1 - Galatasaray: 3

Kayserispor: 1 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1

Adanaspor ile Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.