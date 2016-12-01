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Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Adanaspor, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

01 Aralık 2016 15:27

Gençlik Stadı’nda Teknik Direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleşen turuncu-beyazlıların antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde yan top çalışması yapan turuncu-beyazlı ekip, antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Turuncu-beyazlı ekip Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler: adanaspor, süper lig


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