Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Adanaspor evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi Adanaspor 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Kasımpaşa’da Veysel’in hatasını affetmeyen Ronei ceza alanı içerisinde plase vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0
10. dakikada Adanaspor’da Tevfik uzaktan sert şutunda top kaleci Ramazan’da kaldı.
15. dakikada Kasımpaşa’da Veysel’in yaklaşık 35 metreden şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
16. dakikada Adanaspor’da Vinicius sol kanattan ortasında Ronei Mageye’ye indirdi. Magaye yakın mesafeden sert şutunda top kaleci Ramazan’dan döndü.
37. dakikada Kasımpaşa’da Tunay’ın sert ortasında İtanje çıkarak çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.
40. dakikada Adanaspor’da Rodrigo’nun sağ kanattan yerden ortasında savunmaya çarpan top kaleci Ramazan’da kaldı.
46.dakikada Kasımpaşa’da Koita çalımlarla ceza alanına girdi Adanaspor savunmasında Didi araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
50. dakikada Adanaspor’da Rodrigo’nun çaprazdan sert şutunda kaleci Ramazan son anda çeldi.
60. dakikada Kasımpaşa’da Popov’un ortasında Koita kafa vuruşunda top kaleci İtanje’de kaldı.
62. dakikada Adanaspor’da Rodrigo’nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-0
78. dakikada Kasımpaşa’da Popov’un ortasında Turgut Şahin gelişine şutunda topüstetn auta çıktı.
85. dakikada Adanaspor’da Cem’in yerden şutundan top yandan auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Uygar Bebek xx
Adanaspor: İtanje xxx, Ramos xx, Samican xx, Magaye xx, Didi xxx, Tevfik xx (Cem dk. 85 x), Rodrigo xxx, Renan xx, Vinicius xx (Reynaldo dk. 63 x), Vladimir xx, Koman xxx, Ronei xxx (Ahmet Dereli dk.76 x)
Yedekler: Hayrullah, Viera, Ahmet Bahçıvan, Halil
Teknik Direktör: Levent Şahin
Kasımpaşa: Ramazan x, Chagas x, Lorent xx, De Castro xx, Koita x, Adem x (Guanca dk. 66 x), Tunay x (Eduok dk. 76 x), Pavelka x (Turgut dk. 66 x), Olivier x, Veysel x, Popov xx
Yedekler: Eray, Otıgba, Bozhıkov, Shala
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Ronei (dk. 4), Rodrigo (dk. 62) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Tunay (Kasımpaşa), Samican, Ronei, Renan (Adanaspor)
Cemil Serezli - Umutcan İşledici