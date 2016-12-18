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Adanaspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Adanaspor evinde Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adanaspor 2-1 kazandı.

Adanaspor nefes aldı

18 Aralık 2016 18:08

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Adanaspor’da Renan Dinis uzaktan sert şutundan top direkten dönerek kaleci Ahamada’da kaldı.

33. dakikada Adanaspor’da Magaye’nin ortasında Renan Silva kafası ile arka direğe aşırttı. Didi’nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

41. dakikada Kayserispor’da Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

47. dakikada Adanaspor’da Magaye’nin yerden ortasında Koman’ın plasesinde top kaleci Ahama’da kaldı.

52. dakikada Kayserispor’da sol kanattan Umut Bulut’un ortasında Welliton net pozisyonda kafa vuruşunda kaleci Hayrullah gole izin vermedi.

75. dakikada Adanaspor’da kaleci Hayrullah’ın hatalı pasında top Umut’ta kaldı. Umut ceza alanı içerisinde net pozisyonu değerlendiremedi.

77. dakikada Adanaspor’da sağ kanattan Diago’nun ortasında kafa vuran Ahmet Dereli’nin topu ağlarla buluşturdu. 1-1

90+3. dakikada Adanaspor’da Cem Özdemir’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu. 2-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Adanaspor: Hayrullah x, Viera xx, Magaye xx, Tevfik ? (Renan Silva dk. 6 xx), Diago x (Emre dk. 90 ?), Cem x, Renan Dınız xx, Didi x, Koman x, Ronei xx, Bekir x (Ahmet Dereli dk. 69 xx)

Yedekler: İrfan, Ramos, Samican, Ahmet Bahçıvan

Teknik Direktör: Serhat Galimane

Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Mabaiala xx, Sow xx (Murat dk. 84 x), Umut Bulut xx, Deniz xx, Welliton x (Kulbilay dk. 64 x), Nakoulma x, Ufuk xx (Ufuk dk. 87 ?), Mijailovic x, Kana x

Yedekler: Muammer Zülfikar, Kubilay, Umut Sönmez, Stevanovic, Traore

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Goller: Deniz (dk. 41) (Kayserispor), Ahmet Dereli (dk. 71), Cem (dk. 90+3) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Bekir, Viera, Ronei (Adanaspor), Levent (Kayserispor)

Etiketler: adanaspor


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