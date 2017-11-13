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Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Adanaspor, TFF 1.Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

13 Kasım 2017 13:46

TFF 1.Lig'in 12. haftasında Adanaspor, 19 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor mücadelesinin çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde Çatalan Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular, çıkış ve sürat çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde takım halinde top kapma ve pas çalışması yapan Adanaspor, son bölümünde dar alanda oynadığı oyun ile antrenmanı tamamladı.

Turuncu-beyazlı ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Adanaspor’un tecrübeli defans oyuncusu Onur Akbay da hafta sonu deplasmanda oynayacakları Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Samsunspor maçını kazanıp seri galibiyetler almak istediklerini belirten Akbay, “Geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyete imza attık. Takım olarak oynadığımız bütün maçları kazanmayı bildik. Bu hafta deplasmandan 3 puan ile dönmek istiyoruz. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdik. Hocalarımız ve oyuncu arkadaşlarımla bu maça konsantre olduk. Sahada sonuna kadar mücadele eden ve savaşan bir Adanaspor olacak” dedi. 

 

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