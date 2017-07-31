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Adanaspor Teknik Direktörü Kılıç: “Süper Lig’e tekrar çıkacağız”

TFF 1. Lig'de yer alan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, taraftarların desteği ve takımın hırslı mücadelesiyle bu yıl tekrar Süper Lig’e çıkacaklarını söyledi.

Adanaspor Teknik Direktörü Kılıç: “Süper Lige tekrar çıkacağız”

31 Temmuz 2017 08:24

Teknik Direktör Kemal Kılıç, turuncu beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi oyuncularla saha kenarında toplantı yapan Kılıç, kamp dönemi hakkında bilgi verdi.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Kemal Kılıç, Adanaspor taraftarlarının desteği ve takımın hırslı mücadelesiyle bu yıl tekrar Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını söyledi.
Adanaspor’da üçüncü dönemi olduğunu hatırlatan Kılıç, ”Adanaspor her zaman hedefleri olan bir takımdır. İyi ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Takımla beraber ilk antrenmanıma çıktım. Mutluyum, burada daha önceden çalıştığım oyuncularım var. Hepsi karakterli hırslı oyuncular. Bu takımın yeri kesinlikle Süper Lig’dir. Maziye dönüş yılımızda bütün camianın kenetlenmesi lazım. Benim inancım tam başaracağız ve gereken tedbirleri alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 


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