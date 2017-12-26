Adanaspor’a laktat testi |Laktat testi nedir?

Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde gerçekleşen antrenmanda futbolculara laktat testi yapıldı. Test öncesi bazı futbolcular da koşu yaptı. Kaleciler İrfan Can ve Hayrullah Mert Akyüz takımdan ayrı kondisyon çalıştı. Turuncu-beyazlı futbolcular bugün saat 16.30’da yapacağı antrenmanla devre arası hazırlıklarını sürdürecek.

Laktat testi nedir?

Laktat testi, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesini ölçer. Kanda oksijen düzeyinde azalma laktatın seviyesinde yükselmeye neden olur. Oksijen azalmasının yanı sıra laktatın aşırı üretimi veya kandan temizlenmesini engelleyen durumlar da laktatı yükselten sebeplerdir. Hücreler tarafından besinlerin enerjiye dönüştürülmesi esnasında ortaya çıkan maddelerden biri olan laktat, kanın asiditesine göre laktik asit halinde de bulunabilir. Çeşitli hastalıklarda yapılan bir test olmasının yanında, sporcuların performansı ile ilgili olarak da kullanılır.