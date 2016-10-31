Gençlik Stadı’nda Teknik Direkör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de başlayan futbolcular, kondisyoner Vedran Naglic nezaretinde yenileme çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. Diğer futbolcular dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı sürat koşusu yaparak sonlandırdı.

Bu arada, Goran Karacic gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmadı. Turuncu-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, Adanaspor'da Osman Yereşen Tesisleri bakıma alındı. Turuncu-Beyazlı takım 40 gün Gençlik Stadı’nda çalışacak. Her yıl kasım ayında bakıma alınan Osman Yereşen tesislerindeki çim saha 40 gün sonra tekrar hizmete girecek. Bu süreçte Adanaspor yine Osman Yereşen Tesisleri'nde toplanacak ve antrenman öncesi otobüs ile Gençlik Stadı'na giderek idmanını burada yapacak.