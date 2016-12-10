Adanaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, kulübün geçmişten bugüne kadar hakem kararları ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındığı ancak Süper Lig’in 14. haftası itibariyle takımın oynadığı müsabakaların sonucuna etki eden aşikar hakem hatalarını dile getirmenin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Sezonun ilk müsabakası olan Adanaspor - Bursaspor maçından buyana turuncu beyazlı takımın hakem hataları nedeniyle puan kaybettiği belirtildi.

Trabzonspor maçından yaşananların ise Adanaspor’a Süper Lig’de hayat hakkı tanınmadığını açıkça ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, "Emek hırsızı bir futbolcunun kötü oyunculuk örneği hakemi aldatma çabası ancak fırsat bekleyen bir hakem tarafından kabul görebilirdi. Herkesin gördüğünü bir tek müsabaka hakemi farklı değerlendirmiştir. Bu durum insani hata olarak değerlendirilemez. Kasıt olmadıkça bu karar verilemez. Bu noktada, müsabaka 4-1 iken iki defans oyuncusunu oyundan alıp yerlerine forvet oyuncularını oyuna alan ve müsabaka sonrasında pozisyonun penaltı olduğunu iddia eden Sayın Ersun Yanal’a da, olay anından Trabzon’dan ayrıldığımız ana kadar yöneticisinden taraftarına onurlu Trabzonspor’un onurlu destekçilerinin tamamının bu kararı kabul edilemez bulduklarını, bu şekilde galip gelmeyi arzu etmediklerini tarafımıza ilettiklerini bildirmek isteriz. Sayın Yanal, benzer çok sayıda yorumu internet ortamında bulabilir. Hakem kararı ile eksik bırakılmış rakip karşısında 4-1’den sonra forvet oyuncularını oyuna alarak daha farklı bir skor hedefleyen Yanal emin olsun ki, Trabzonspor ve taraftarları kendisinden farklı olarak, hak edilmeyen başarıya itibar etmezler ve farklı skor kendisini olduğundan başarılı göstermeye yetmez" ifadelerine yer verildi.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

"Futbolun, oyuncuların yeşil alan üzerinde sergiledikleri emekleri karşılığında sonucun belirlendiği bir oyun olarak kalması gerekirken, bu hataların devam etmesi durumunda müsabaka sonuçlarını, lig sıralamasını ve hatta ligde kalacak takımları hakem hatalarının belirleyecek olması yönünde büyük bir endişe duyuyoruz" denilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Şüphesiz ki, bu sıklıkta yapılan ve izahı mümkün olmayan hakem hataları kabul edilebilir de değildir. Sorunun kaynağını bulma ve giderilmesi hususunda yetkili, görevli ve sorumlu olan kurul ve kişileri yukarıda belirtilen kararları, eğer bugüne kadar gözlerinden kaçmış ise şimdi tek tek izlemelerini ve değerlendirmelerini talep ediyoruz. Kendilerini bizim yerimize koyarak yapacakları tespiti kamuoyu önünde onlarla tartışmaya hazırız. Buna cesaretleri yoksa derhal görevi bırakmalı ve Türk futboluna zarar vermeye son vermelidirler. Belirtmek isteriz ki, Türk futbolundaki kan kaybının son dönemdeki en büyük sebebi hakem atamaları ve akıl dışı hakem hatalarıdır. Kamuoyu, taraftarı oldukları kulübün lehine veya aleyhine olması önemli olmaksızın bu tür hakem kararları ve hakemlerin müsabakanın neticesini belirleme noktasında oyuncuların önüne geçmesi neticesi futbola olan ilgilerini hızla kaybetmektedir. Kendilerine, gelinen noktada o makamları işgal etmeye devam etmelerinin onurlu kişilere yakışan bir tavır olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Kimseye borcu olmadan, onuru ve alın teri ile yarışarak Süper Lig’de yarışma hakkı kazanan Adanaspor’un bu hakkını elinden almaya çalışanlar bilsinler ki hem sahadaki onurlu, temiz mücadelemiz hem de kendileri ile mücadelemiz devam edecektir. Sebep olanlar hak ettikleri ile karşı karşıya kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız."