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Adanasporlu Emre Uğur Uruç: Jurcic Türk oyuncuları sevmiyordu

Adanaspor'un başarılı oyuncusu Emre Uğur Uruç, "Biraz ikliminden dolayı mı, ülkesinden dolayı mı, Jurcic soğuk bir insandı. Özellikle Türk oyuncuları fazla sevmiyordu, bunu açıkça söyleyebilirim" dedi.

Adanasporlu Emre Uğur Uruç: Jurcic Türk oyuncuları sevmiyordu

05 Ocak 2017 13:16

Antalya Belek'te kamp hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da ikinci yarı öncesi antrenmanlar devam ediyor. Bugün Adana ekibinin futbolcusu Emre Uğur Uruç antrenmanın ardından İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"İnşallah ikinci devre daha iyi olacağız"
22 yaşındaki genç futbolcu, "Sezona çok iyi başlamıştık ancak bazı talihsiz sebeplerden dolayı çok boş puanlar kaybettik. Bu kadar kötü gideceğimizi biz bile beklemiyorduk. Oysa ki iyi bir takımız. İyi oynayıp puan alamıyorduk ve bunun içinde şanssızlığımız da var, hakem hataları da var. Hocalarımızın yanlış kararları da var ama bundan sonra yükselişe geçeceğimizden eminim. Çünkü şu anda iyi bir hocamız ve iyi bir ekibimiz var. İnşallah ikinci devre daha iyi olacağız" diye konuştu.

"Türk oyuncuları sevmiyordu"
Eski hocaları Jurcic hakkında değerlendirmede bulunan Emre, "Biraz ikliminden dolayı mı ya da ülkesinden dolayı mı, Jurcic soğuk bir insandı. Özellikle Türk oyuncuları fazla sevmiyordu, bunu açıkça söyleyebilirim" diye konuştu.

"Levent hoca bizim için bir şans"
Teknik Direktörler Levent Şahin'den övgüyle bahseden Emre Uğur Uruç, "En önemli özelliği Levent hocamızın Türk olması. Arda kimse çevirmeden direk konuşuyor olmamız bizim için büyük avantaj. Jurcic ile öyle değildi ve her zaman aramızda bir mesafe vardı. Genellikle yabancı oyunculara bizden daha sıcak davranıyordu. Şu anda Levent hoca bizim için bir şans. Hem milli takımdaki görevine devam ediyor hem de genç oyuncuları da çok seviyor. Biz de hocamızı çok beğeniyoruz ve inşallah bizim için hayırlısı olur" açıklamalarında bulundu.

"Trabzon maçından sonraki hata artık bardağı taşırdı"
Hakem hatalarından çok çektiklerini aktaran genç futbolcu, "Biliyoruz onlarda insan bile bile yapmıyor ama bariz pozisyonlarda penaltılarımızı kartlarımızı vermediler. Özellikle Konya maçında benim bir pozisyonum vardı bariz penaltıydı hakem vermedi. 1-0 yeniliyorduk ve 1-1 olsaydı Konya'da 1 puan bizim için iyiydi. Ondan önce de hakemlerle alakalı kulüpten bir açıklama yapılmadı ama Trabzon maçından sonraki hata artık bardağı taşırdı. Ondan sonra kulübün bir isyanı oldu ancak bu isyanın da haklı bir isyan olduğunu düşünüyorum. Buna dur demeliydik artık. Ama o maçtan sonra dikkat ediyoruz kolay kolay büyük bir hakem hatası olmadı. İnşallah bundan sonra daha çok dikkat ederler diye düşünüyorum" dedi.

"Büyük takımlara transfer olmak istiyorum"
Kariyer hedefleri hakkında konuşan Adanaspor'un başarılı futbolcusu Emre Uğur Uruç, "Bu sezona kampta çok iyi hazırlanıyordum. Ancak sezon başında kampta ayağım kırıldı. Beni 2 ay geriye attı ama inşallah düzenli oynayıp, Adanaspor'dan sonra büyük takımlara transfer olmak istiyorum. Hedefim 4 büyük takımdan birinde oynamak" diyerek sözlerini sonlandırdı.

DOĞAN GÜNDOĞDU-MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-OĞUZHAN ORT 

Etiketler: Emre Uğur Uruç, Krunoslav Jurcic


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