İstanbul'da bombalı saldırıda 38 polisin ve 6 vatandaşın şehit olmasının ardından sosyal medyada başlatılan kampanya dolayısıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyaretçi akınına uğruyor. Bu kez, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Adanasporlu taraftarlar ziyaret etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Bağış tarafından karşılanan misafirler tek tek polislere sarılarak onların yanında oldukları mesajını verdi.

Adanasporlu taraftarlar müdürlükteki şehitlik köşesini de ziyaret edip burada şeref defterine duygularını yazdıktan sonra gül ve karanfil bıraktı. Taraftarlar polislere Adanaspor kaşkolu hediye etti.

Fatih Keçe

