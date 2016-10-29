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Adanasporlular Galatasaray otobüsünü taşladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor'da taraftarlar, Galatasaray otobüsünü taşladı. Olayda yaşlı bir kadın ayağından yaralandı.

Adanasporlular Galatasaray otobüsünü taşladı

29 Ekim 2016 18:14
Adanasporlular Galatasaray otobüsünü taşladı - Tıkla İzle

Saat 19.00'da Galatasaray ile 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Adanaspor'da taraftar, stada yakın bölgelerde karşılaşma saatini beklemeye başladı. Zaman zaman karşı karşıya gelen taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray takımını taşıyan otobüs, Gazipaşa Bulvarı'ndan, Vali Yolu Caddesi'ne döndüğü sırada bir grup Adanaspor taraftarı, otobüsü taşladı. Bu sırada yaşlı bir kadın, seken taş nedeniyle topuğundan hafif yaralandı, bir polis memuru ise taşın hedefi olmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşlı kadını, yakınları alandan uzaklaştırdı.
Bölgede önlem alan çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek taraftarları dağıttı.
Galatasaray takımı, polisin güvenlik önlemi altında stada ulaştırılırken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. 

Nuri Pir
 

Etiketler: adanaspor, galatasaray


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