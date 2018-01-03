Adanaspor'un devre arası kamp çalışmaları başladı

Turuncu-beyazlılar TFF 1. Lig’in ikinci yarısı için çalışmalarına Antalya Belek’te toplanarak start verdi. Bir otelin sahasındaki antrenman öncesi Teknik Direktör Osman Özköylü oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı top kapma ve pas çalışmasıyla sonlandırdı. Adanaspor, hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.