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Adanaspor'un yeni hocası Cihat Arslan oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni Teknik Direktörü Cihat Arslan oldu.

Adanasporun yeni hocası Cihat Arslan oldu

09 Haziran 2018 21:15

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu yönde transferler yapan Adanaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile sözleşme imzaladı. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Teknik Direktör Cihat Arslan, anlaşmanın sağlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına turuncu beyazlı takıma bağladı.

Cihat Aslan kimdir?

Karşıyaka ve Galatasaray'ın eski futbolcularından Cihat Arslan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Kocaelispor ile başladı. Arslan, son olarak çalıştırdığı eski kulübü Karşıyaka ile geçtiğimiz Nisan ayında da yollarını ayırmıştı.  

 

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