Çözüm sürecinin, bölücü terör örgütü PKK'nın Şanlıurfa'da iki polisi şehit etmesiyle bitmesinin ardından Türkiye hem PKK, hem DEAŞ, hem FETÖ hem de silahlı sol örgütlerin saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılarda en çok şehit veren illerin başında ise Adana geliyor. Adana aradan geçen 19 ayda hem Adana'da yaşanan olaylarda hem de yurt içi ve yurt dışında yaşanan terör olaylarında toplam 73 şehit verdi.

Bu şehitlerin 2'si sivil, 11'i asker, 26'sı jandarma, 35'i ise polis. Vatanları için şehit olan 73 asker, polis, sivil ve jandarma ise geride 51 yetim çocuk bıraktı.

Kimi şehit çocuğunu hiç göremeden kimi ise bir kez gördükten sonra şehadete ulaştı. Adana 15 Temmuz darbe girişiminde de Fırat Kalkanı Harekatı'nda da, bölücü terör örgütü PKK ile yapılan mücadelede de şehitler verdi. Adana en son Rusya'nın kazara bombalaması sonucu Emre Mücahit Topal isimli bir uzman onbaşıyı şehit verdi. Şehit Topal dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu 19 aylık süreçte Adana'da 3 kez polise silahlı saldırı yapılırken, 3 kez de bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Bunlardan birisinde Adana Valiliğinde bomba patlatılıp 2 sivil şehit edilirken, diğer 2 bombalı saldırı ise polisin dikkati sayesinde önlendi. Ayrıca polis iki bombalı saldırıyı da daha yapılmadan zanlıları yakalayarak önledi.

Fatih Keçe