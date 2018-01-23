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Adapazarı Belediyesi fotoğraf yarışması sonuçlandı

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Adapazarı Belediyesi fotoğraf yarışması sonuçlandı

23 Ocak 2018 22:29

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katıldığı “Benim Gözümden Adapazarı” konulu 8. Geleneksel Fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. Birinciliği İhsan Korkut’un kazandığı yarışmada, ikinciliği Mustafa Sevi Üçüncülüğü de Alaattin Şenol aldı. Mansiyon alanında Suzan Cömert Özata’nın birinci olduğu yarışmanın kazananları, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Fotoğraf Sanatçıları Cihat Çavdar, Servet Sezgin ve Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcineli tarafından belirlendi.

Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmaya katılan eser sahiplerine teşekkür etti. Adapazarı’nın farklı noktalarında çekilen eserlerin kentin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini yansıttığını ifade eden Sezer, “Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her yıl değişik temalarla bu yarışmaları düzenleyerek şehrimizin görünmeyen güzelliklerini halkımızın tanımasına vesile olacağız” dedi.

 

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