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Adas Juskevicius, Galatasaray Odeabank’ta

Galatasaray Odeabank, Litvanyalı guard Adas Juskevicius ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Adas Juskevicius, Galatasaray Odeabankta

24 Ocak 2018 18:16

Başantrenör Oktay Mahmuti'nin takımın başına geçmesinin ardından değişme giden Galatasaray Odeabank, ilk transferini de yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Litvanyalı guard Adas Juskevicius'u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Juskevicius'u ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladığı belirtildi.
27 yaşındaki basketbolcu, basketbol altyapısını Zalgiris Kaunas’ta aldı. Litvanyalı basketbolcu, Zalgiris Kaunas'ın dışında Aisciai Kaunas, BC Prienai, Eisbren Bremerhaven, Lietuvos Rytas, Basket Zaragoza ve Lietkabelis ekiplerinde forma giydi.

 

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