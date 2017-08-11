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Adaylar, STK’lara, vatandaşa hatta esnafa bile soruluyor

2019 hedeflerini yakalamak için daha dinamik bir kadroyla yola devam etmek isteyen AK Parti işi sıkı tutuyor. 2019 kadrosu için bölge bölge, il il analiz yapılıyor. Adaylar, STK’lara, vatandaşa hatta esnafa bile soruluyor.

Adaylar, STKlara, vatandaşa hatta esnafa bile soruluyor

11 Ağustos 2017 09:23

2019 hedeflerini yakalamak için daha dinamik bir kadroyla yola devam etmek isteyen AK Parti işi sıkı tutuyor. AK Parti Teşkilat Başkanlığı bölge bölge, il il analiz yapıyor. Bu kapsamda 81 il başkanı Genel Merkeze çağırarak, her il başkanıyla kendi illerindeki teşkilat yapıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca hem il hem de ilçe başkan adayları da tek tek mülakata alındı. Görüşmeler 20-25 gün sürdü.

Görüşmelerde il başkanlarıyla eş zamanlı olarak milletvekilleri de dinlendi. Vekillerden kendi bölgeleriyle, kendi illeriyle bilgiler alındı. Şimdi ise önceki dönem görev yapmış il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleri ile yüz yüzü görüşülerek kanaatleri alınıyor.

Ayrıca, illerde her kesimin kanaatlerine başvuruluyor. İl koordinatörleri ve bölge koordinatörleri illeri ziyaret ediyor, gerekirse adaylar, STK’lara, vatandaşa, esnafa bile soruluyor. Aynı şekilde kripto FETÖ’cüleri tespit etmek için adaylarla ilgili güvenlik soruşturması yaptırılıyor. Adaylar; çevresine, arkadaşlarına soruluyor, referanslarına bakılıyor. Bütün il ve ilçe başkan adaylarıyla ilgili kapsamlı görüşlerin yer aldığı dosyalar hafta sonunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

FETÖ’YE KARŞI TEDBİR

AK Parti, FETÖ sızmalarına karşı ek tedbirleri devreye soktu. Bu konuda yapılan çalışmaları değerlendiren parti kurmayları şunları söyledi: “Bu kadar insanı belirlerken tabii ki isabetsizlikler yaşanabiliyor. Titiz bir atölye çalışması yapmaya çalışıyoruz. En doğru kararı vermenin gayreti içerisindeyiz. Her gün en az 12 saat, yeri geliyor 18 saat mesai yapıyoruz. FETÖ ile irtibatı değerlendirirken kriterler var. ByLock var mı, banka hesabı ve hareketleri var mı, çocukları FETÖ’nün okulunda okumuş mu, FETÖ’nün derneklerinde üye kaydı var mı? Hâlâ bu aktiviteler devam ediyor mu, etmiyor mu? Bütün bu kriterlere bakıyoruz. Hükümetin kurumlarla ilgili belirlediği kriterleri biz de parti bünyesi içerisinde yürütmeye çalışıyoruz. 

Geçmişte iltisaklı olanlar 17-25 Aralıktan sonra irtibatlarını kesmiş ve davranışlarıyla ortaya koymuş mu bunlara bakıyoruz. Kalkıp da 17-25 öncesindeki tavrı ile durumu bugünü muhakeme edersek, yargılarsak doğru olmaz. Türkiye’de bu yapı içerisinde olmayan kaç kişi vardır diye baktığımızda, 17-25’den önce kimisi kurban parası vermiş, kimisi burs vermiş, kimisinin bankada hesaba varmış gibi. Burada da biz adil davranmak durumdayız. Hâlâ irtibatlı olup bir ihanet içerisinde sürdürenler varsa bunlara fırsat verilmeyecek.” 

İSMAİL SONSUZ - Türkiye

 


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