"Adaylarımızda 5 önemli nitelik arıyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partinin Mersin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda Kurtulmuş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Burada konuşan Kurtulmuş, bugün itibariyle Mersin teşkilatının yerel seçim startını verdiklerini söyledi.

Bugünden itibaren 31 Mart 2019 tarihine kadar herkesin çalışacağını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah bu seçimde Mersin AK belediyecilikle tanışacaktır. Herkese çalışmalarda başarılar diliyorum. Gün safları sıklaştırma, birlik ve beraberlik, bütün aramızda olan ayrılıkları bir kenar bırakma, kendimizi, çevremizi bir tarafa bırakarak milletimizi, halkımızı, şehrimizi öne çıkarma vaktidir. Onun için canla ve başla çalışıp, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir millet yok. Dünyadaki bütün mazlumların gözü, kulağı sizin üzerindedir. Bizim için siyaset kuru kuruya yapılan bir iş değildir. Bu parti bir siyasi harekettir. Bu parti milletin öze dönüş hareketidir. Bu parti yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasını sağlayacak partidir. AK Parti yerlidir, millidir, reformcudur, kalkınmacıdır, halkına güvenen Türkiye partisidir ve bir dünya partisidir" diye konuştu.

"ADAYLARIMIZDA 5 TANE ÖNEMLİ NİTELİK ARIYORUZ"

Yerel seçimlerin en iddialı partisinin AK Parti olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle her yerde en güçlü adayları koyup, onlarla yolumuza devam edeceğiz. Adaylarımızda 5 tane önemli nitelik arıyoruz. Bir mütevazı olması. Kibrinin o pis kokusuyla çevresindeki insanları rahatsız eden insanların bizim aramızda yeri yoktur, olmayacaktır. Aslında mütevazı olmak iyi bir insan olmanın, iyi bir Müslüman olmanın da şartlarından birisidir. İkinci vasıf adaylarımızın adaletli olmalıdır. Adalet aleyhimize olsa dahi hakkın yanında durmaktır. Adalet bir şehrin, bir ilçenin en güçsüz insanı geldiği zaman onun işini çözmek için çalışmaktır. Üçüncüsü ehliyet sahibi olacak. Yani aldığı görevi yapabilecek bir niteliğe, vasfa sahip olacak. 4'üncüsü ehliyet sahibi olan arkadaşımızı bu becerisini halka yansıtabilecek bir birikime, bir tecrübeye sahip olacak. Yani liyakat sahibi olacak. Beşincisi ise sadakat sahibi olacak. 15 Temmuz darbesiyle bu sadakat meselesinin bu millet için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Adam pilot. O kadar eğitim almış, millet ona o kadar masraf etmiş. O ise bombalara uçağına koyuyor, düğmeye basıyor ve halkın üzerine ateş ediyor. Onlarca insanı şehit olmasına vesile olmasına neden oluyor. Bu adam sadakatli mi? Bu adam kime sadakatli, Pensilvanya'daki örgüt liderine sadakatli. Şimdi artık şunu çok iyi biliyoruz. Sadakatten kastımız falancaya veya filancaya sadakat değil, millete sadakat önemlidir. Şimdi seçimlerde bu özelliklere sahip adaylar olacak. Aynı şekilde meclis üyelerimizde de aynı özellikleri arayacağız" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERE KADAR GECELİ VE GÜNDÜZLÜ ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu dile getirdi. İşbirliğiyle, güç birliğiyle yollarına devam ettiklerini vurgulayan Elvan, "Mersin her alanda atağa kalktı. Eğitim, sağlık, kültür, ulaşım gibi hangi alana bakarsanız bakın çok önemli gelişmelerin olduğunu göreceksiniz. Biz bunu 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi vatandaşlarımızla paylaştığımızda, birçok vatandaşımız bunlar bize çok söylendi, bunlar gerçekleşemez diyordu. Ancak şimdi bakın 1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Akdeniz sahil yolumuzda 10 tünelimizi devreye soktuk. Ulaşım yatırımlarımıza baktığımızda bugün 30'a yakın yatırımımız devam ediyor. Sağlıkta sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en modern şehir hastanelerinden birini buraya yaptık. Günde 10 bin vatandaşımız şehir hastanesinden yararlanıyor. İlçelerimizde de birçok yatırımlarımız devam ediyor. Eğitimde de yatırımlarımız sürüyor. Buradaki hedefimiz de Mersin'i en kısa sürede eğitimde tekli eğitim sistemine geçirmektir. Bunu da yapacağız. Her ilçemizdeki okul ihtiyaçlarını tek tek gideriyoruz. Turizmde de birçok sorunu çözerek, özellikle Kazanlı Turizm Bölgesinin ilanını yaptık. 7 bin 500 yataklı turizm bölgesini yapmaya başladık. Yeni organize sanayi merkezleri kurmaya da başladık. Hedefimiz 2023 yılına geldiğimizde işsizlik problemi olmayan bir Mersin oluşturacağız. Tarımıyla, sanayisiyle, hizmetler sektörüyle, ticaretiyle, eğitimiyle, sağlığıyla Mersin artık bir cazibe merkezi konumuna gelme noktasında. İnşallah önümüzdeki günlerde daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret göstereceğiz ve Mersin'imizin sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın, bu bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz. Şimdi yerel seçimler yaklaşıyoruz. Bunun için seçimlere kadar geceli ve gündüzlü çalışacağız" dedi.