Adaylıktan çekilen Yılmaz Demirdelen CHP’den de istifa etti

Demirdelen, CHP içerisinde Atlantik kuvvetler ile milli kuvvetlerin bulunduğunu ileri sürerek, istifa gerekçesini ise parti içerisindeki bu kuvvetlerin mücadelesine bağladı. Milli kuvvetlerin parti içerisinden tasfiye edildiğini savunan Demirdelen, "Türkiye üzerinde ciddi oyunlar oynandığı yönünde önemli tespitlerimiz var. Atlantik kuvvetleri ile milli kuvvetler arasında ciddi bir mücadele var bu coğrafyada. Bizim adaylık süremizde de Cumhuriyet Halk Partisi’nin milli kuvvetler yanında tahkim edilebilmesi adına biz yer bulabilirsek bu partiyi milli kuvvetlerin yanında olmak adına adaylık süreci başlattık ve aday olduk. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin kesinleşen aday listeleri açıklandığında bir şey tespit ettik. O listelerin içinde Atatürkçülerin olmadığını, solcuların olmadığını ve Alevi Atatürkçülerin yer almadığını gördük. Bu tespiti yapınca yerli ve milli olan kuvvetlerin birikim sahibi adayların listelerden tasfiye edildiğini tespit ettik. Bu tespitten sonra bizim bu partide bu olayı milli kuvvetlere kanalize etme olanağımız kalmadı. O yüzden bu süreçte hem adaylıktan çekildik hem de partiden istifa ettik. Partiden istifa etmemiz partiye yönelik değil yönetimine yönelik bir tepkidir” dedi.

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın liste dışı kalması

Yılmaz Demirdelen, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın liste dışı kalmasını ise listede Atatürkçülerin, solcuların ve Alevi Atatürkçülerin yer verilmemesine bağladı. Demirdelen, "Bu mesele yine aynı meseledir. Milli kuvvetlerin tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Bu arkadaşların tasfiye edilmesinin sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin milli kuvvetlerden uzaklaştırıp Atlantik Paktına doğru yönlendirme gayreti var. Milli kuvvetler buna müsaade etmeyecektir” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğluna Alevi göndermesi

Demirdelen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulunarak, "Alevi kimliğini öne çıkarıp Alevi toplumunu duygusal yönden bloke eden liderliğe, Alevi toplumu muhakkak ilkesel bir bakış açısı ile görecek. Bu anlayışı sürdürmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü ilkesiz önderliğini tasfiye edecektir” diye konuştu.