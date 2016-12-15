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“addresistanbul” turizm dünyasına kapılarını açtı

Türkiye’nin ilk ve tek ev dekorasyon merkezi “addresistanbul”, turizm dünyasına kapılarını açtı.

“addresistanbul” turizm dünyasına kapılarını açtı

15 Aralık 2016 17:31

Dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok markayı tek çatı altında toplayan ev dekorasyon merkezi addresistanbul, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile birlikte turizm acentelerini ağırladı. Ülkemizdeki alışveriş turizm hacminin arttırılması hedefiyle TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’un da katılımı ile gerçekleşen addresistanbul turizm acenteleri lansmanına turizmciler yoğun katılım gösterdi. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, ''İstanbul yalnız kültürel ve tarihi bir kent değil, İstanbul alışveriş ve ticaretinde merkezi. Gelen misafirlere neyi göstereceğimizi ve neyi satın almaları gerektiğini göstermeye çalışıyoruz. addresitanbul’un dekorasyon ve mobilya turizmine kattığı değer çok önemli, bizde destekliyoruz. addresistanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akın’a da ev sahipliğinden ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı takdirle karşılıyorum” diyerek gelen misafirlere teşekkürlerini iletti.
2017 yılı çalışmalarından bahseden addresistanbul’un Genel Müdürü Derya Devrim ise, “Turizmde başka bir yol açıp 'exclusive consulting' dediğimiz dekorasyonda danışmanlık hizmetini vermek istiyoruz. Acentelerimizle yapacağımız geliştirme toplantılarından sonra dekorasyon ve mobilyaya özel bir turizm başlatmak istiyoruz. Bunu Türkiye turizmine hizmet veren acentelerimizde yapmak istiyoruz. Acentelerimize bunu anlatmak ve birebir konuşmak üzere TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un katılımıyla toplantımızı düzenledik, geldikleri için teşekkür ediyorum'' dedi.
Toplantı sonrası turizm acentesi temsilcilerine ev dekorasyon merkezi addresistanbul içinde yer alan mağazalar gezdirilerek bilgiler paylaşıldı.
 


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