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Adebayor ile 2 yıl daha

Medipol Başakşehir, Togolu yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor'un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Adebayor ile 2 yıl daha

25 Ağustos 2017 12:33

Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli kulübe transfer olan ve bu süreçte Başakşehir forması altında çıktığı 22 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösteren Adebayor'un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Sheyi Emmanuel Adebayor ile iki yıl sözleşme uzattı. 31 Ocak 2017 tarihinde takımımıza katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Togolu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle birlikte 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni sözleşmenin kulübümüz ve Emmanuel Adebayor’a hayırlı olmasını dileriz." 

Etiketler: Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir


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