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Adebayor'dan Pepe'ye mesaj

Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Pepe'ye mesaj gönderdi.

Adebayordan Pepeye mesaj

22 Ekim 2017 23:34

Adebayor, kulübün sosyal medya hesabından, yarın oynanılacak Beşiktaş maçı için eski takım arkadaşı Pepe'ye mesaj gönderdi. Emmanuel Adebayor, Pepe için gönderdiği mesajında, "Selam Pepe nasılsın? Umarım İstanbul'da keyifli zaman geçiriyorsundur. Öncelikle bu yıl başardıkların için seni kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazandın, Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırdı. Tebrikler. Ama bana karşı oynamaya gerçekten hazır mısın? Biliyorsun bu büyük bir kapışma ama biz her şeyden önce arkadaşız. Fair-play çerçevesinde sahada keyif almaya bakalım. Vurmak yok Pepe, vurmak yok. Fair-play. Umarım 26 Şubat olan doğum günlerimizi 2018'de İstanbul'da birlikte kutlarız" dedi.

 

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