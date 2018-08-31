Adem Ljajic, Beşiktaş formasını giydi

Beşiktaş, aradığı 10 numarayı İtalya’da buldu. Siyah-beyazlılar, Torino’nun 26 yaşındaki on numarası Adem Ljajic’i son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul’a getiriyor. Ljajic, menajeri Meris Dolovic ile birlikte bugün öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek ve Beşiktaş ile masaya oturacak. Sözleşmeye son şeklinin verilmesinin ardından ise Sırp futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Başarılı oyuncu, ayrıca sosyal medya hesabından üzerinde Beşiktaş formasının bulunduğu bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.