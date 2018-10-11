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Adem Ljajic'den Beşiktaş'a kötü haber

Adem Ljajic'den Beşiktaş'a kötü haber
Adem Ljajic'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta Adem Ljajic’in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı takıma Adem Ljajic'den kötü haber geldi. Sırbistan Milli Takım kampında sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun sağ kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sırbistan Milli Takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır.
Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir."  

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