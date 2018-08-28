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Adem Ljajic’te mutlu son yakın

10 numara mevkisi için Adem Ljajic’i kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, bu transferde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Adem Ljajicte mutlu son yakın

28 Ağustos 2018 11:15

Beşiktaş’ta transfer hareketi sessiz şekilde devam ederken, Torino forması giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic konusunda sona gelindi. Bu futbolcu için günlerdir çalışmalarını sürdüren yönetim, Torino’yla anlaşmaya varmak üzere. Anlaşma şartlarında küçük pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, siyah-beyazlılar bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Özellikle bu sezon yapılan transferler sonrası kadroda şans bulması zor olan Ljajic, Beşiktaş’a gelme konusunda istekli.

Futbolcuyla anlaşmaya varan yönetim, Torino’yla da el sıkıştıktan sonra bu oyuncuyu Türkiye’ye getirecek. İtalyan ekibi, 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro’ya çıkarmak isterken, taraflar bu konuda görüşüyor. 

 

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