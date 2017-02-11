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Adı Efsane 3. yeni bölüm Tarık’la Melis aralarını düzeltecek mi?

Adı Efsane 3. Yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Adı Efsane 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Adı Efsane 3. Bölüm fragmanında neler olacak? Adı Efsane ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

Adı Efsane 3. yeni bölüm Tarıkla Melis aralarını düzeltecek mi?

11 Şubat 2017 09:42

Adı Efsane 3. bölümde neler olacak sorusunun cevabını sizler için derledik. Adı Efsane 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Adı Efsane 3. bölümde Tarık'ın, Melis ile baba-kız olma şansını yakaladığı özel gece hayal ettiği gibi bitmez. Zeynep, Tarık’a Melis’in okulunun düzenlediği "Baba-Kız Gecesi"nden bahseder. Melis, belli etmese de babasının orada olmasını ister. Tarık, partiye katılacağına dair söz verir; ancak, ilk defa baba-kız olma şansını yakaladıkları bu özel gece hayal ettikleri gibi olmayacaktır. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in oynadığı Adı Efsane 3. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.

ADI EFSANE 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adı Efsane bu akşam 3. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Peki Adı Efsane 2. bölümde neler oldu? Adı Efsane 2. bölümde Tarık, Zeynep’i kaçırdığı suçlamasıyla nezarette tutulmaktadır.Seçil, yeğenlerini yurt dışına götürebilmek için Tarık’ı kasıtlı olarak içeri attırmıştır. Tarık, Zeynep’i kaçırdığı suçlamasıyla nezarette tutulmaktadır. Tarık’ın çocuklarının gitmesine engel olmak için, öncelikle oradan kurtulması gerekmektedir. Kıvanç ise, gece kulübündeki olayın intikamını almak için hazırlıklara başlar ancak planın nasıl sonlanacağından habersizdir.

ADI EFSANE HİKAYESİ

Kariyerinin zirvesindeyken ağır biz kaza geçirip sakatlanan efsane basketbolcu Tarık Aksoy, basketbolu bırakmak zorunda kalır. Ardından, sahip olduğu her şeyi birer birer yitiren Tarık, en son çocuklarının velayetini de kaybeder. Tam hayata karşı güvenini kaybetmişken, karşısına çıkan son şans, belki de kızlarını kazanmanın yolu olacaktır.
 

Etiketler: adı efsane, adı efsane fragman


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