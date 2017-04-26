Adil Cubeyr: Esed gitsin, İran karıştırmayı bıraksın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Riyad’ın İran’ın Ortadoğu’yu karıştırmayı bırakmasını istediğini söyledi. El Cubeyr Kazakistan’daki Rusya destekli barış görüşmelerine olumlu bir yorum yaparak, İran, Türkiye ve Rusya’nın sponsorluğundaki görüşmelerde katılımcı listesinin genişletilmesine gerek olmadığını söyledi.

Esed’in rolü konusunda Riyad ile Moskova arasında anlaşmazlıkların olduğunun çok iyi bilinmesine rağmen, Esed’i desteklemeyi bırakma çağrısına rağmen Moskova bu çağrıları reddederek onun geleceğini seçimlerle belirlenmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, Suriye krizine çözüm bulunması söz konusu olunca aşılmayacak bir görüş ayrılığının bulunmadığını söyledi.