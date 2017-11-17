Adil Gevrek'ten sert açıklamalar

Gevrek, kulübün gidişatı, hedefleri ve takımın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine kendisine yöneltilen eleştirilerle başlayan Gevrek, “Biliyorsunuz, 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış bir takım olarak geçen hafta 13 bin taraftarı görmek bizi çok mutlu etti. Taraftarımızın Evkur Yeni Malatyaspor'a sahip çıkması gerekir. Takıma sadece yenerken değil yenilirken de destek vermeleri gerekir. Bence yenilgi sonrası taraftardan aldığım destek bizlere moral olur. Maraton uzun ve sezon devam ediyor. Taraftar camiamızın, Evkur Yeni Malatyaspor takımına her zaman sahip çıkması lazım. Yerel medyadaki bazı kuruluşlar ciddi olarak işlerini yapıyorlar. Doğru eleştirileri yapan basın mensubu arkadaşlarımız var. Zaman zaman hoşumuza gitmese de hakikaten takımın menfaati için yapılan eleştirilere saygımız var. Fakat bazen öyle eleştirilerde alıyoruz ki onlara eleştiri demek çok zor.

Dolayısıyla tamamen art niyetli hatta satılık kalem olarak nitelendirdiğimiz haddini bilmeyen kendini basın mensubu olarak tanıtan kişiler de var. Haddi ve yetkisi olmadığı halde 'takıma el koyun' diyenler var. Resmen darbe yapılıyor. Bunların iradesi net olarak başkalarının eline geçmiştir. Bunları kesinlikle bütün Malatya kamuoyunun bilmesi gerek. Bunlara yorumcu demek, bunlara spor adamı demek, bunlara Malatyalı demek hata olur. Bütün eleştirilere karşı hoşgörümüz ve saygımız var ama bu yapılan propagandadır. Haddini bilmeden takıma el konulması gerektiğini söylüyorlar.

Bir mağlubiyet sonrasında atıp tutarak, farklı işler çevirerek, İstanbul'da kapı kapı dolaşıyorlar. Bunlar Malatya'ya zarardan başka bir şey vermiyorlar. Bunlar menfaatinin örtüşmediği zamanlarda 'U' dönüşü yapabilen kişilerdir. O kişilere asla taviz verilmeyecektir. Malatya'ya ve Evkur Yeni Malatyaspor'a zarar vermeye çalışan kim olursa olsun haindir. Bunlar birilerinin adına görev üstlenerek algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapsalar da hiçbir şey yapamazlar. Bu tür şeyler Evkur Yeni Malatyaspor'a zarar veriyor ve bunlara asla taviz vermemek lazım. Takımımız Malatya'ya marka değeri katmaktadır. Takımımıza sahip çıkmamız lazım. Yapıcı eleştirilere her zaman saygımız var ama yıkıcı eleştirilere hoşgörümüz yoktur. Takımımız ile taraftarımız kenetlenirse bizler başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

“Erol hocanın başarılı olacağına ve geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum”

Gevrek, mevcut teknik adamları Erol Bulut’a inandıklarını ve güvendiklerini de belirterek, şunları söyledi:

“Erol Bulut bizimle ilk teknik direktörlük deneyimini yaşıyor. Ülkemizde teknik direktörlerimizin hepsi değerli ama maalesef bizler belirli kişilere odaklanıyoruz. Bana göre yeni isimlerin de şans bulması ve Türk futboluna hizmet etmesi lazım. Bu konuda biz Erol hocaya ilk defa böyle bir deneyim kazandırma bilincindeydik. Erol hocaya inandık. Başka hocalarla da görüştük ama kararımızı Erol hocadan yana verdik. Erol hoca yardımcı teknik direktörlük yapmıştı ve başarılı bir alt yapısı vardı. Biz başarılı olduğuna inandığımız için Erol hocayı getirdik. Bana göre de iyi bir takım ruhu yakaladı. İyi bir takım olduğumuzu, birlik ve beraberlik içerisinde olmamızda hocanın da buna katkısı olduğuna inanıyorum. Ben, Erol hocanın başarılı olacağına ve geleceği parlak olduğuna inanıyorum. Erol Bulut ilk geldiğinde yardımcıları hususunda kısa süreli bir kriz çıktığı da iddia ediliyor. Olaya bizzat ben el koydum. Bulut ile çalışma şartlarına dair hiçbir şekilde sorun yaşanmadı. Herhangi bir fikir ayrılığı olmadı.”

“Göründüğü gibi biri değilmiş”

Başkan Gevrek, Ertuğrul Sağlam’ın ligin 5. haftasında görevi bırakmasıyla ilgili de konuşarak, “Daha önce söylediğim gibi göründüğü gibi biri değilmiş” dedi.

Gevrek, “Sene başında hoca transferi yaparken Ertuğrul Sağlam herkes tarafından kabul gören bir transferdi. Çalışmalar sonrasında maalesef ayrılık yaşandı. Kampta ayrılıklar olabilir, normaldir. Lakin ayrılığında bir usulü vardır. Etik olması gereken kurallar vardı ama bu kurallardan hiç biri olmadı. Haberimiz yokken çekip gitti. Ben anlam vermiş değilim ama daha önce söylediğim gibi göründüğü gibi biri değilmiş. Sağlam, tesis hamlesine rağmen gecikmeyi bahane etti. Halbuki 5 yıldızlı otelde kalınıyordu. Bu noktada transferlerde ona danışılmadığı ve yönetimin inisiyatif aldığı ileri sürülüyordu. Halbuki, hocaya tesisle ilgili bilgiler aktarıldı ve bunların hepsini biliyordu. Buraya gelirken gerçekleştirilen transferlerin de uygulama sistemini de biliyordu. Bunların hepsi baştan konuşulmuştu. Evkur Yeni Malatyaspor asla hocaların verdiği transfer listelerini olduğu gibi alıp transferler yapmaz. Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi kendi başına da transfer yapmaz. Yönetim ile hocanın karşılıklı istişareleri sonucu transferler yapılır” diye konuştu.