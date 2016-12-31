Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığın 2016 yılı değerlendirmelerini yapmak ve 2017 yılının hedeflerinin açıklamak üzere basın mensuplarıyla kahvaltıda biraraya geldi. Arslan, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Yap işlet devret modelinin kamu özel işbirliği olduğunu söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Biz yap-işlet-devret modeliyle yaptırmasaydık kendi öz kaynaklarımızla yapacaktık. Belki de bu projelerin hiçbirini bugün yapamaz hale gelecektik. Özellikle garantileri onun için veriyoruz. Dolayısıyla garantiye kadar olan rakam bizim sorumluluğumuzda. Biz yükleniciyle bu saatten sonra masaya oturup fiyat düşür lüksümüz yok. Fiyatı düşürdük sürüm artacak. Biz trafik artışından, sürümden kaynaklı aslında elde ettiğimiz toplam gelir daha da artacak. O insanlarımız Körfezde 90 kilometreyi dolaşmayarak yakıt tasarrufu milli ekonomiye katkı sağlamış olacaklar. Biz fiyat düşüşü sağlarken ilave cebimizden para çıkmayacak. Hedefleriniz varsa yap-işletle birçok proje yapacaksam dünyadaki finans sektörüne ülkemize yatırım yapmak isteyenlere biz güvenli ve istikrarlı bir ülkeyiz biz maçın içinde kural değiştirmeyiz diyen bir ülkeyiz dememiz lazım ki uzun vadede ülkemize karşı olan güven devam etsin. Fiyatı düşürdük ama toplam para da daha fazla para elde edeceğiz."

Yerli arama motoru

Yerli arama motoruyla ilgili soruya Bakan Arslan, "En önemlisi verilerin içeride kalması bu en önemlisi. Türkçe karakterlere katkısının olması. Özellikle yazılım sektörünün gelişmesiyle kendi yerli arama motorumuzla bu sektörde iş alanı açacağız ama ondan ziyade açtığımız bu iş alanıyla gelişen sektörle dünyaya iş yapabilir hale gelmek. Bu konuda Hindistan iyi bir örnektir. İnternet değişim noktasının oluşturulması da bu kapsamda konuştuğumuz ve önemsediğimiz bir şeydi. Özellikle yerli arama motorunu oluşturduktan sonra verinin içeride kalması, reklamın içeriye verilmiş olması, ekonomik avantaj sağlaması, bilgi güvenliği, küresel bazda hizmet verebiliyor olmak diye de özetlenebilir" diye konuştu.

"Kimlik ibrazı zorunlu hale gelecek"

Posta gönderilerinin güvenliğiyle ilgili soruyu ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan yanıtladı. Sayan, "Kabul ve teslim aşamasında özellikle bireysel kullanıcılardan gönderici ve alıcıdan kimlik ibrazı zorunlu hale gelecek. Kimlik ibraz etmeyen vatandaşların posta hizmeti sağlayan şirketler tarafından gönderiminin kabul veya teslim edilmemesi sağlanacak. Gönderi posta kargo ücretini alan şahıs tarafından kontrol edilecek. Kabul merkezlerinde kamera sistemi kurulacak. Aynı zamanda uyuşturucu trafiğinin yüzde 10 civarı terör amacıyla da bu kullanılabilir diye söylenmişti. Buna yönelik bütün tedbirler alınmış olacak. Bütün posta gönderileri merkezi bir sistem tarafından da kontrol edilmiş olunacak. Alınan önlemler bu şekilde. Taşınması yasak maddelerde bu şekilde önlenmiş olacak" açıklamasında bulundu.

"(SMS’lerde) ‘B’ koduyla sürecin başlatılması çok çok önemli"

Kendisine gelen bir SMS ile ilgili sorulan soruya Bakan Arslan, "SMS kötü amaçlı bir içerik sağlamıyordu ama olay şuydu; benim istemediğim bir SMS geldiği için örnek olarak söyledim. Özellikle ‘B’ koduyla sürecin başlatılması çok çok önemli. Bu konuda istenmeyen SMS’lerin gelmesi konusunda cezai sorumlulukta var. O yüzden biz ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çok daha hızlı ve eşgüdüm içinde hareket edebilmesi konusunda bu aldığımız yol önemli. Bunu daha da geliştireceğiz. Elbette ki internet, SMS, veri vatandaşın hayatını kolaylaştırmak açısından çok çok önemli. Ama vatandaşın istemediği şekilde taciz edilmesi, bilgi kirliliğiyle meşgul edilmesi de istenen bir durum değil. Onun da önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yüksek Hızlı Trende kar ve kıştan kaynaklı herhangi bir aksaklık olmadı"

Hava koşullarından dolayı Yüksek Hızlı Tren seferlerinde bir aksama yaşanıp yaşanmadığı sorusuna Arslan, "Yüksek Hızlı Trende kar ve kıştan kaynaklı herhangi bir aksaklık olmadı. Sadece İstanbul’da elektrik kesintileri nedeniyle 1-2 saatlik bir aksama oldu. Ancak o da genel elektrik kesintisinden kaynaklandı. Yoksa bir aksamamız yok" dedi.

Köprü ve otoyollardaki ücret artışlarıyla ilgili soruya Arslan, "Köprü ve otoyollarla ilgili zaten onlar her yıl rutin yılbaşında yönetmelikten kaynaklı hangi şartlarda ne kadar ücret artışı yapılacağı belli onu da çalışıyoruz. Bugün açıklayacağız. Bütün verilere bağlı çalışılıyor. Bugün bitirip deklare etmiş olacağız. Sadece Osmangazi Köprüsü’ndeki durum çok özel bir durumdu. O uygulamayı paylaştık" şeklinde konuştu.

"Bugün 4.5 G abone sayısı yaklaşık 46,5 milyon oldu"

4,5G ihalesiyle ilgili soruya Arslan, "4.5 G ülkemizde çok başarılı bir şekilde uygulandı. Nisan ayında başladık. Bugün 4.5G abone sayısı yaklaşık 46,5 milyon oldu. Yüzde 30 yerlilik şartı var. Bu yerlilik şartının operatörler tarafından yerine getirilemediğini biliyoruz. Ancak amaç hızlı bir şekilde sistemi hayata geçirmek ve insanımızın hizmetine sunmaktı. Biz Bakanlık olarak BTK olarak operatörlerle ortak bir çalışma yapıyoruz ki bundan sonraki süreçte yerlilik oranı artıp, toplamda bu oranı yakalamış olalım" değerlendirmesinde bulundu.

"Türksat 3,30 liradan uygulama yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dövizle ilgili Türk parası çağrısının ardından birçok firmanın Türk parası üzerinden kira almaya başladığı hatırlatılarak, Türksat ödemelerinde TL’ye dönüşün söz konusu olup olmayacağı sorusu üzerine Bakan Arslan, şöyle konuştu:

"Türksat kendisinin satın aldığı birçok hizmeti dövizle alıyor. Hal böyle olunca da gideriniz döviz, geliriniz TL olursa orada bir dengesizlik oluşuyor. Ancak bütün bunlara rağmen Türksat 3 lira 30 kuruştan doları sabitleyecek, 3,30 liradan uygulama yapacak. Bu Türksat’ın gelirlerinin biraz azaltılması demektir ama biz elbetteki sektörün kalkınmasını, büyümesini, hayatını kolaylaştırmasını yeğlediğimiz için bunun gereğini yapmış olacağız."

"Adil Kullanım Kotasını 2018 yılında tamamen kaldırmış olacağız"

Bakan Arslan, Adil Kullanım Kotasına ilişkin yapılan düzenlemelerle ilgili, "Adil Kullanım Kotasına ilişkinde önemli gelişmeler yapıyoruz. 2018 yılında tamamen bunu kaldırmış olacağız. Dolayısıyla bir kademeli geçiş çalışmamız devam ediyor" dedi.

BTK Başkanı Sayan ise Adil Kullanım Kotasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin, "Bunların kotası bir ihtiyacı gidermek üzere getirilmişti. Bununla daha uygun tarifeler kullanılabiliyor. Yoksa sınırsız yapmak mümkün. Biz hedef olarak 2018 yılının başında Adil Kullanım Kotasının tamamen kaldırılmasıyla ilgili Kurumumuz karar aldı. En önemlisi yapılan yeni geliştirmelerde müşteri kotasının adil kullanım kotasının yüzde 80 ve 100’üne ulaştığında servis sağlayıcısı tarafından ücretsiz SMS’le bilgilendirilecek. Yüksek Hızlı internet kullananlarında herkes için tek bir 3 Megabit gibi bir durum söz konusuydu adil kullanımda. Bunu da kademeli olarak müşterinin paketine göre uygun bir oranda uygulanması sağlandı. Abone olurken servis sağlayıcılar müşteriye eksiksiz ve doğru bilgiyi tam olarak vermesi bunun tam olarak yapmaları sağlanacak. 2018’in sonundan itibaren de adil kullanım kotası tamamen kaldırılmış olacak" diye konuştu.

TCDD’nin sadece TCDD taşımacılığına değil, başka şirketlere de hizmet verir hale geleceğini ve bundan bir gelir elde edeceğini kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"Sinyal kontrolü de tamamen yine TCDD’de olacak. Ancak TCDD taşımacılık artık her ne kadar kamu kuruluşu olarak hayatiyetini devam ettirecekse de özel sektörle rekabet edecek. Dolayısıyla yaklaşık 25 bin çalışanın 15 bini demiryollarında kaldı. 9 bin 555 kişi taşımacılık kısmına geçti. Bunun yarısı memur, yarısı işçi olmak üzere tabi ki araçların tamamı taşımacılıkta yolcu grup lokomotifi 317 tane tamamı taşımacılıkta, yük vagonu yaklaşık 20 bin tamamı taşımacılıkta yolcu vagonu 900 tane yine taşımacılıkta, jenaratör vagonu 87 tane bu da tamamen taşımacılıkta. Taşımacılık kendisi bu serbest rekabet şartları içerisinde taşımacılık yapacağı gibi başka özel sektör şirketleri de buna hazır hale geliyor. Onlar da yine hizmet verecek ancak taşımacılık aynı zamanda gerek lokomotif gerek vagon kiralama işi de yapabilecek. Böylece şirketler taşımacılığın elindeki atıl araçları da kullanabilir hale gelecekler. 2017 başından itibaren havacılık sektöründe olduğu gibi hem rekabete açılmış olacak hem serbestleşmiş olacak TCDD taşımacılıkta artık bu yeni duruma ayak uyduracak şekilde zaten hazırlıklarını yapıyor."

"96 yeni YHT ile ilgili süreci sanayi işbirliği programı çerçevesinde yürüteceğiz"

"Mevsim şartları nedeniyle herhangi bir iptal yok. Günde 40 YHT seferimiz var" diyen Arslan, "İnşallah 2017’de bunu yüzde 50 arttırmış olacağız. Demiryolu sektöründe bu sene yapacağımız en önemli işlerden biri 96 yeni YHT ile ilgili süreci sanayi işbirliği programı çerçevesinde yürüteceğiz. Yasanın verdiği böyle bir hak var. Bu teknoloji transferini sağlıyor. Biz ülkemize YHT teknolojisini transfer edebilmek adına Tülomsaş’ı ülkemizdeki pilot ortak olarak belirleyip dolayısıyla YHT setini kazanacak olan yüklenici 20 tanesini kendi yapacak. 60 tanesini Tülomşas’ta ortak yapacaklar. Böylece yavaş yavaş teknoloji transferi olacak. Son 16 setin tamamını Tülomsaş yapacak böylece teknolojinin tamamını transfer etmiş kendisi YHT yapabilir hale gelecek. Böylece düşündüğümüz milli ve yerli YHT setiyle ilgili konseptin de tamamladığımızda artık ülkemizde milli ve yerli YHT yapabilir hale geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Benan Özben - Pelin Üzek

