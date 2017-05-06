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Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen ve firarda olan Adil Öksüz'ü serbest bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Adil Öksüzü serbest bırakan eski hakim yakalandı

06 Mayıs 2017 07:26

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilen 107 hakim ve savcının içinde Çetin Sönmez de bulunuyordu. Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisine ulaşan, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü TEM, istihbarat şube ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Takibe alınan Sönmez, Muğla-Fethiye karayolu Çaylı kavşağında bulunan kontrol noktasında aracında yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen firari Çetin Sönmez'in Ortaca Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Etiketler: adil öksüz


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