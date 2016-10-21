Bazı ulusal yayın yapan basın organlarında “Adil Öksüz'ü yakalatacak dosya hasıraltı edildi" başlığıyla çıkan haberle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bir kısım ulusal basın organlarında ‘Adil Öksüz'ü yakalatacak dosya hasıraltı edildi" başlığıyla yer alan asılsız haberlere ilişkin olarak bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zaruriyeti hasıl olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (CMK. 250. Maddesiyle Yetkili Bölümü) 24 Eylül 2010 tarihli Görevsizlik Kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen dosyada, aralarında haberde ismi zikredilen S.S. isimli şahsın da bulunduğu bir kısım şüpheliler hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçundan soruşturma yürütülmekte iken, S.S'nin iletişiminin dinlenmesi sırasında, telefonla görüştüğü bayanın sesinin çocuksu bir ses olduğunun saptanıp, akabinde bu şahsın kimlik araştırmasının yapılarak henüz 15 yaşını doldurmadığının anlaşılması üzerine S.S. hakkında "Mağdurun Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğa Cinsel İstismarı" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından soruşturma yürütülerek, soruşturma neticesinde S.S. hakkında belirtilen suçlardan 14 Mart 2011 tarihinde iddianame tanzim edilmiş, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda verilen 10 Mart 2016 tarihli karar ile S.S.'nin "Mağdurun Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğa Cinsel İstismarı" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından toplamda 13 sene 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, dosya halen Yargıtay'da temyiz aşamasında bulunmaktadır. S.S'nin yargılama süreci devam ettiği sırada vekili aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz ettiği 07 Nisan 2015 tarihli dilekçede, Paralel Yapı mensubu olduğunu değerlendirdiği ve kimliklerini tespit edemediği emniyet ve/veya yargı mensuplarının kendisine kumpas kurduklarını ve dönemin bir kısım emniyet mensuplarının "himmet" adı altında araya aracılar koyarak kendisinden 500 bin Euro bağış istediklerinden bahisle şikayetçi olduğunu belirtilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanılarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne olayın araştırılması hususunda gerekli talimatlar verilmiş, talimatlarımız uyarınca da soruşturmaya devam edilmiştir. Kaldı ki yine soruşturma kapsamında tespit edilen ve emniyet mensubu olarak görev yapan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sakarya Valiliğinden Soruşturma İzni istenmiş, Sakarya Valiliğince verilen soruşturma izni üzerine soruşturma genişletilerek sürdürülmüştür. Süreç devam ederken meydana gelen vatan hainlerinin giriştiği 15 Temmuz Darbe Girişiminin akabinde S.S.'nin vekili tarafından dosyaya sunulan 18 Ağustos 2016 tarihli ek beyan dilekçesinde, S.S.'nin 07 Nisan 2015 tarihli dilekçesinde belirttiği kendisinden himmet adı altında para isteyen şahsın 15 Temmuz darbe girişiminin firari şüphelilerinden Adil Öksüz olduğunu iddia etmiş, tarafımıza dilekçe ile yapılan bu beyan üzerine 19 Ağustos 2016 tarihli talebimiz ile Adil Öksüz hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama kararı talep edilerek, 20 Ağustos 2016 tarihli karar ile Adil Öksüz hakkında yakalama emri düzenlenmiştir. Bu aşamadan sonra soruşturma dosyamızın incelenmesinin ve dosyadan belge alınmasının soruşturmanın amacını tehlikeye düşüreceği değerlendirildiğinden Sulh Ceza Hakimliğine yapılan talep üzerine verilen 29 Eylül 2016 tarihli karar ile dosyanın kısıtlanmasına karar verilmiştir. Soruşturmamız halen çok yönlü olarak derinlemesine sürdürülmekte olup, ulusal basında dosyamızdaki işlemlere ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, soruşturma dosyamızda belgeleri ile birlikte mevcut durumdadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur“ denildi.