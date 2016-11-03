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Adil Öksüz’ün baldızları yeniden gözaltına alındı

FETÖ’nün darbe girişiminin bir numarası olarak gösterilen Adil Öksüz’ün iki baldızı ile tutuklanan kayın kayınbiraderinin eşi gözaltına alındı.

Adil Öksüzün baldızları yeniden gözaltına alındı

03 Kasım 2016 10:38
Adil Öksüz’ün baldızları yeniden gözaltına alındı - Tıkla İzle

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, darbe girişiminin bir numarası olarak gösterilen Adil Öksüz’ün daha önce adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan baldızları Belkıs Nur Tetik ve Seyyide Öznur Yıldırım yeniden gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda Öksüz’ün iki baldızı ile tutuklanan kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’ın eşi Melike Yıldırım da gözaltına alındı.

Daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan baldızlar Belkıs Nur Tetik ve Seyyide Öznur Yıldırım, 9 Eylül’de adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.


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