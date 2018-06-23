Adil Öksüz’ün en yakınındaki isim yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden firari Adil Öksüz’ün Sakarya’da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik’in, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında Türkiye genelindeki mahrem imamları denetleyen isim olduğu ortaya çıktı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve eşi, Öksüz’ün kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Tetik, Konya polisinin 124 mahrem imama yönelik düzenlediği operasyonda yakalandı.

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen (KOM) TSK'daki kripto askerler ve onları yöneten mahrem imamlara yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz Salı, 31 ilde 124 mahrem yapı üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamındaki şüpheliler arasında “gezici” olarak görev yapan Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulunduğu öğrenildi. Ökkeş Tetik KOM Şube ekipleri tarafından Sakarya’da gözaltına alındıktan sonra Konya’ya getirildi.

Mahrem yapılanmayı denetlemiş

Firari Öksüz’ün bacanağı olan zanlı, KOM Şube tarafından Şubat ayında gözaltına alınan Ankara’da görevli mahrem imam M.A tarafından deşifre edildi. İtirafçı M.A. ifadesinde, "2013 yılı Ocak ayında daha önce görmediğim ‘gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, iki Harp Okulu öğrencisinin 30 Ağustos’ta mezun olmasına 7-8 ay kala, bir askeri öğrenciyi daha bana getirdi. Zaman zaman da bu 3 öğrenci ile buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda, bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, okulda neler yaptıklarını, hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardı" dedi. Ökkeş Tetik’in FETÖ içerisinde “gezici” olarak görev yaptığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ üyesi askerleri ve onlara mahrem imamlık yapan kişileri denetlediği öğrenildi. Tetik’in örgütün mahrem yapılanmasında görev yapan birçok kişiyi bilen önemli isimlerden olduğu öğrenildi.

Eşi, Öksüz’ün kaçmasına yardım suçundan tutuklu

Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Ökkeş Tetik’in FETÖ elebaşısı Gülen’in çağrısından sonra Bank Asya hesabına 126 bin lira yatırdığı ve Ankara’da yürütülen KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Nisan ayında mahkeme tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Tetik’in eşi Belkıs Nur’un ise darbe girişiminden sonra serbest bırakılarak evlerine gelen Adil Öksüz’ü ihbar etmeyerek kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Sakarya’da tutuklu yargılandığı öğrenildi.

Mustafa Beşer - İbrahim Yetkin - Davut Has