Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin bir numarası olarak gösterilen Adil Öksüz'ün iki baldızı emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Öksüz'ün tutuklanan kayınbiraderinin eşi ise gözaltında tutuluyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, darbe girişiminin bir numarası olarak gösterilen Adil Öksüz'ün daha önce adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan baldızları Belkıs Nur Tetik ve Seyyide Öznur Yıldırım'ın bugün emniyette ifadelerine başvuruldu. İfade vermelerinin ardından iki baldız serbest bırakılırken, Öksüz'ün tutuklanan kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın eşi Melike Yıldırım ise gözaltında tutuluyor.

Remzi Şimşek