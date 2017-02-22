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Adil Öksüz'ün kardeşi hakim karşısına çıkacak

Karabük'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmalar sonunda 171 şüpheli hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerden 108'i kabul edilirken, 63’ünün ise hazırlık aşamasında olduğunu bildirildi.

Adil Öksüzün kardeşi hakim karşısına çıkacak

22 Şubat 2017 16:07

Dava açılan şüpheliler arasında, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, Karabük Üniversitesi görevlisi eski akademisyen tutuklu kardeşi Ahmet Öksüz ve yine darbe girişiminde Karabük sıkı yönetim komutanı olduğu iddia edilen dönemin Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan'da bulunuyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 16 akademisyen, 2 avukat, 2 asker, 70 polis, 31 öğretmen, 19 adliye ve cezaevi görevlisi ile diğer vatandaşlardan oluşan 171 şüpheli hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Başta örgütün şifreli haberleşme aracı Bylock programını kullananlar olmak üzere çeşitli kriterlere göre FETÖ/PDY'ye üyelik, mensubiyet (ilişkili), iltisak (birleşmiş), irtibat (bağlantı), aidiyet (ilişkinlik) bulunduğu iddia edilen kişiler ve kamu görevlileri hakkında adli işlem başlatılmıştı. 171 şüpheli hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Açılan davalardan 108 adet iddianame kabul edildi. 63’nün ise değerlendirmesi devam ediyor. Duruşmalar aleni olacak ve vatandaşlar dava duruşmalarını takip edebilecek." denildi.

Yasin Erdem
 

Etiketler: adil öksüz, Ahmet Öksüz, dava, kardeş


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