Darbe girişimi sonrası Karabük Üniversitesi'nde akademisyenler üzerinde yapılan soruşturma kapsamında Adli Öksüz’ün kardeşi olduğu tespit edilen Ahmet Öksüz 3 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklu bulunan Ahmet Öksüz, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak soyadının ‘Berrak’ yapılmasını talep etti.

Karabük Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan başvuruda avukatı, Ahmet Öksüz’ün, abisinin FETÖ ile yakınlığını ve ona uşaklık ettiğini bildiğinden 10 yıla yakın bir zamandır görüşmediğini, vatan haini olan kardeşi ile aynı soyadı taşımak istemediğinden kendisi, eşi ve çocuklarının Öksüz olan soyadlarını taşımak istemediklerinden dolayı soyadlarının ‘Berrak’ olarak değiştirilmesi için 12 Ekim tarihinde başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Yasin Erdem



