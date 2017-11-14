Adil Öksüz’ün kayınpederi ve baldızı hakim karşısına çıktı

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri imamı olduğu değerlendirilen Adil Öksüz’ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen hakim karşısına çıktı. Sakarya Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlamalarında yargılanıyor.

“Benim böyle bir damadım yok”

Hakim karşısına çıkan Adil Öksüz’ün kayınpederi tutuklu sanık Cevat Yıldırım verdiği ifadede, “Benim Adil Öksüz'ün kayınpederi olmaktan başka suçum yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Adil Öksüz’ü saklamadım. Öksüz adli kolluk kuvvetlerince gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış. Temmuz ayının 18’ini 19’una bağlayan gece saat 02.00 sıralarında Adil Öksüz Akyazı’ya geldi. Ben o saatlerde uyuyordum. Ses oldu kalktığımda Adil Öksüz gelmişti. Bir buçuk saat oturduk. Sohbette yol aramasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Sabah namazını kıldıktan sonra yattık. Sabah işe giderken herkes uyuyordu. Geldiğimde Öksüz gitmişti. Sorduğunda arandığını öğrenmiş gitmişti. Bu yapı içerisinde olduğunu bilmiyordum. Daha önce cemaat diye tabir edilen yapının içinde olduğunu bilmiyordum. 15 Temmuz darbesini FETÖ’nün yaptığını bilmiyordum. Adil Öksüz eve geldiğinde sakin idi. Hiç bir telefon konuşması yapmadı. Öğlene doğru gitmişti. Bu darbe asıl benim aileme yapıldı. Evimi mühürlediler. Benim böyle bir damadım yok. Suçsuzluğu kabul edilene kadar damadım değildir. Sesimi duyuyorsa gelsin teslim olsun biz de rahat edelim. Suçsuzum. Suçu işleyen başkası suçu ben çekiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“Adil Öksüz belasını 1,5 yıldır çekiyoruz”

Tutuklu sanık Emine Şennur Şen ise verdiği ifadede, “Adil Öksüz ile kan bağım yoktur. 15 Temmuz günü oğlumun doğum günüydü. Darbe olduğunu televizyondan öğrendik. 18 Temmuzda yola çıktık. Gece geç saatlerde Akyazı’daki eve geldik. Adil Öksüz ile aynı gün eve gelmişiz. Ben örgüt içindeki konumunu bilip daha sonrasındaki saklama konusu yoktur. Adil Öksüz suçlamasını 1,5 yıldır çekiyoruz. ByLock kullanmadım ve yüklemedim. Nasıl yüklendi bilmiyorum. Mesaj içerikleri kontrol edildiğinde benim kullanmadığım görülecektir. Adil Öksüz belasını 1,5 yıldır çekiyoruz. Mağdurum tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına ve ‘ByLock’ trafik bilgisi, haberleşme içeriğinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.

Remzi Şimşek