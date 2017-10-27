Adil Öksüz'ün kayınpederi ve baldızı için iddianame hazırlandı

15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrası Ankara Akıncılar Üssünde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu olduğu değerlendirilen firarı Adil Öksüz’ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 19 sayfadan oluşan iddianamede sanıklar ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaklar.

Cevat Yıldırım için hazırlanan iddianamede, “Darbe teşebbüsünden bir kaç gün sonra medyada Adil Öksüz’ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz’ün örgüt içerisindeki konumundan bahsedildiği, şüphelinin, hakkında yakalama kararı olan Adil Öksüz’ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, Adil Öksüz’ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Şüphelinin söz konusu eyleminde FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Şüpheli Emine Şennur Şen için ise hazırlanan iddianamede, Adil Öksüz’ün Cevat Yıldırım’ın evine geldikten sonra Şen’in, Öksüz’ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasını sağladığı anlaşıldı. Ayrıca Şen’in FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Remzi Şimşek



