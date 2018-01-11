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Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin 'Bylock'ta da çıktığı iddiası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden önce Adil Öksüz'ün de toplantılara katıldığı otelde sözde üst düzey örgüt üyelerinin, sözde imamların, abla ve ağabeylerin de toplantı yaptığının "bylock" yazışmaların içeriğinin çözülmesiyle ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Adil Öksüzün toplantı yaptığı otelin Bylockta da çıktığı iddiası

11 Ocak 2018 10:19

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde 26 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde hava imamı firari Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı ileri sürülen otele operasyon düzenlenmiş, otel sahibi Osman K., otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyon görevlisi A.K. gözaltına alınmış. 14 gün süren sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 

Polis bu soruşturmayı yürütürken Adana'da ve Ankara'da üst düzey örgüt üyelerinin Bylock yazışmalarının içeriği çözüldüğünde de otelin tam bir FETÖ yuvası olduğunun ortaya çıktığı ileri sürüldü. Bylock'taki yazışmalara göre, örgütün sözde üst düzey imam, ağabey, ablalarının otelde sürekli toplantı yaptığı, ayrıca burada himmet toplandığı da iddia edildi. Bu toplantıların birkaçında ise çalışanların Adil Öksüz'ü gördüklerini ileri sürdüğü, hatta o geldiği zaman kameraların yönlerinin değiştirildiği de ileri sürüldü. Bunun yanı sıra otelin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üyelerinin toplantı yapmamaları ve gelip konaklamamalarından dolayı maddi olarak zor duruma düştüğü, bu nedenle çalışanlar ile yönetim arasında sorunlar yaşandığı da iddialar arasında. 

Fatih Keçe

 

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