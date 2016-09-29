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Adil Öksüz’ün yeğeni adliyeye sevk edildi

Muğla’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen ve firardaki Adil Öksüz’ün yeğeni olan İ.Ö. ve 6 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.


29 Eylül 2016 14:10

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerden, aralarında Adil Öksüz'ün yeğeni İ.Ö.'nün de bulunduğu 7 kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 1'i kadın 7 kişi Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önce sağlık kontrolünden geçirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen 7 kişi, ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen O.Ç., H.C., B.T., C.K., İ.Ö., S.C. ve S.Ö. isimli şüpheliler terör örgütüne üye olmak, FETÖ terör örgütünün yapılanmasında görev üstlenmek suçlarından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 7 kişinin terör örgütü FETÖ’nün Muğla’daki eğitim yapılanmasında görev alan isimler olduğu öğrenildi.

Bekir Tosun

Etiketler: adil öksüz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, yeğeni


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