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Adil Öksüz'ün yengesine 6 yıl 3 ay hapis

Adil Öksüz'ün yengesine 6 yıl 3 ay hapis
Adil Öksüz'ün yengesine 6 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz’ün yengesi Şenay Öksüz, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz'ün FETÖ'den yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Şenay Öksüz'e tutuklu bulunduğu Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılırken sanığın avukatı salonda hazır bulundu. 

Duruşmada son savunmasını yapan Şenay Öksüz hakkındaki suçlamaları reddetti. Rahatsızlığının bulunduğunu dile getiren ve cezaevinde bulunmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini aktaran Şenay Öksüz, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi. 

Daha sonra son sözü sorulan sanık Şenay Öksüz, “Sağ mı ölü mü bilmediğim o şahıs yüzünden buradayım. Mahkemenin adaletine güveniyorum. Sağlık sorunlarım da göz önünde bulundurularak tahliyeme karar verilsin” dedi. 

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Şenay Öksüz'ü, “FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Öksüz'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Yusuf Melikoğlu
 

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